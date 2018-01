Adelantado y con gran revuelo político el libro “Fuego y Furia: Adentro de la Casa Blanca de Trump”

Todo el entorno cercano de Donald Trump “cuestiona su capacidad para gobernar”. Es lo que afirmó este viernes Michael Wolf, el autor del polémico libro “Fuego y Furia, adentro de la Casa Blanca de Trump”. Fue en un matinal de la cadena NBC. La publicación fue adelantada para hoy (viernes 5) por el temor a que Trump intente impedir su circulación. Al libro, con 200 entrevistas (un verdadero “Focus Group”) se le asegura un éxito de ventas en librería con pocos precedentes. Y, signo de los tiempos presentes, Amazon hará una fortuna con su distribución.

Los Estados Unidos de Trump no sólo deben hacer frente a tormentas de nieve, para las que no están preparados, sino que también a una bomba periodística con este libro basado en entrevistas en el cual hay revelaciones de quien fuera su brazo derecho durante su campaña: el ex oficial de marina, político de extrema derecha y editor del sitio web de ultraderecha nacionalista Breitbar News Steve Bannon.

Bannon ha utilizado los términos de “traidor”, “tonto” y de actitud “antipatriótica” para referirse al hijo mayor de Trump debido a la conversación en la que éste participó en plena campaña y en el piso 25 del mismo edificio Trump de Nueva York con una abogada rusa de nombre Natalia Veselnitskaya, escribía el británico The Guardian.

En aquella reunión de junio 2016 se habló de documentos, en posesión de los rusos, para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Bannon declaró, en entrevista para el libro, que lo que debió haberse hecho era, debido a un eventual asalto a la democracia estadounidense por una potencia extranjera, contactar al FBI para hacer una investigación. Y el vespertino francés Le Monde, publicaba a fines de 2017 un detallado artículo titulado Donald Trump y Rusia, un año de relaciones peligrosas.

Bannon ha verbalizado lo que todo el mundo sospecha: que el objetivo de Trump era no ser presidente sino simplemente potenciar sus empresas y su imagen como empresario exitoso. Trump, por su lado, declaró que el ex estratega y extremista de derecha de su exitosa campaña, que lo puso de presidente de EE.UU. “perdió la razón”. Horas después, en una voltereta tardía, Bannon emitió un comunicado donde trató de endulzar sus críticas.

Medios informaron que el abogado de Trump, Charles Harder, exigió tanto a la editorial del libro “Fuego y Furia: Adentro de la Casa Blanca de Trump”, como a Michael Wolff, su autor que “cesen y desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación” de la obra.

Este viernes por la mañana, en la célebre emisión The Today Show, de la red de TV NBC, el autor del libro Michael Wolff, insistió que “el 100% de personas que lo rodean, Jared Kushner, su yerno, Ivanka Trump (su hija), dudan de su capacidad para gobernar […] Todo el mundo lo ha descrito de la misma manera, dicen que es como un niño. Lo que quieren decir, es que tiene necesidad de gratificación inmediata, que todo gira en torno a él” (NDLR: pareciera ser que es la maldición de los magnates presidentes …). Y continuó: “todos dicen que es un cretino, un idiota” insistió Wolff después de haber interrogado a fuentes que rodean al presidente “todos los días”. Wolff también afirmó haber hablado “tres horas” al multimillonario, antes y después de la elección, para su libro.

Hay quienes, para minimizar los gestos irracionales de Trump y sus posiciones políticas caóticas, hablan de una lucha a muerte y de ajustes de cuentas entre clanes políticos vinculados a la derecha gobernante. Por un lado los caciques y jefes del partido Republicano de Trump (a quienes éste consultaría cada vez más en el Congreso) y por el otro lado, el clan y los intereses de Bannon, que habrían perdido la batalla como consejeros maquiavélicos de Trump. Kissinger, el inefable personaje de la política imperial se refirió a una pugna entre “judíos y no judíos” en el gobierno de Trump.

Escrito por Leopoldo Lavín Mujica