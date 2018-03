Chile-Bolivia y la soberanía nacional

¡Cómo son difíciles y complejas las Relaciones Exteriores y cada vez más en el mundo moderno!

En mi primera consideración, debo aludir al categórico aserto de un experto -reconocidamente- en esta desafiante materia: Francisco Orrego Luco. Entre otros alcances, enfatiza:

“La primera base –de una política internacional responsable- reposa en el hecho de que la política interna de un País es ABSOLUTAMENTE INSEPARABLE de su política internacional”.

En consecuencia:

“Un País que fracasa en lo interno, está condenado a fracasar en lo externo y viceversa”.

Además, la gran mayoría de los chilenos, hemos repudiado otros Acuerdos Internacionales como el de Laguna del Desierto… ¿No corroboran acaso nuestro legítimo temor de que una vez más, volvamos a equivocarnos?

A mayor abundamiento, Alberto Sepúlveda Almarza, en su libro “El Fin de la Guerra Fria y el Nuevo Orden Mundial”, se refiere al “difuso esquema del Poder Mundial”. Destacando que: “En nuestros días no existe una estructura que pueda servir de centro regulador…”. Agregando:

“Como es de suponer, las Grandes Potencias resuelven sus problemas al margen de los Organismos Internacionales. La Asamblea General de la ONU se ha convertido más en una tribuna que en una Organización capaz de solucionar conflictos”.

Poniendo además de relieve que:

El cuadro global es de inestabilidad… se buscan soluciones mediante la celebración de “Conferencias Especializadas” convocadas para discutir un problema -no para solucionarlo- Y así se celebran eventos monstruosos, con miles de delegados e invitados, que acuerdan reunirse de nuevo en otra ciudad, para seguir discutiendo…”

Precisamente porque todos pensamos tan distinto, lo cual ciertamente complica y dificulta un análisis y una resolución fundados, es que en mi reciente libro: “¿Por qué, mar para Bolivia?”, escribo que:

“Nuestra intención en lo medular, es exponer los aspectos más importantes y decisivos de nuestra realidad: no tan sólo referida al caso específico y principal que afecta a Bolivia, Perú y Chile, sino ofreciendo igualmente una

visión también global, que facilite la comprensión y sobre todo, que nos induzca a “pensar” y así resolver ecuánimemente” , con recíproco beneficio de las partes involucradas.”

Sin tener duda de que no tan sólo cuando se cede “a título gratuito” parte de nuestro territorio nacional, perdemos Soberanía sino también, cuando vendemos o enajenamos nuestros Recursos Naturales (cobre, litio, agua, etc.) No sólo por sentido común sino además, porque hay una Resolución expresa de carácter internacional dictada por la ONU, la número 1803 de 14 de diciembre de 1962, que así lo impone. En lo pertinente dice: “LOS RECURSOS NATURALES SON INHERENTES A LA SOBERANÍA NACIONAL”.

Y aquí obligadamente debemos observar lo que nadie puede ni debe ignorar en nuestro País: al llamado “retorno de la democracia en Chile” -año 1989- ya el 30% del cobre nuestro estaba en manos extranjeras. Y con una oscura o mañosa agravante: la ley 17.098 conocida como de “concesión plena”, aprobada por iniciativa de José Piñera. La cual transformó prácticamente en “dueños” a las empresas multinacionales favorecidas, vulnerando flagrantemente -a juicio de muchos- el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué, los defensores de este valioso metal -“sueldo de Chile”- no apelaron ante el tribunal Constitucional ya creado anteriormente? Entre éstos, “destaca” el ex-Candidato Presidencial de la DC Radomiro Tomic.

Frente a la delicada situación actual que hoy se ventila en La Haya, ¡también está en juego nuestra Soberanía Nacional, como debe desprenderse de lo expuesto, incontestablemente. Sin embargo, existirían dos grandes diferencias que nadie en Chile, Bolivia y Perú, tiene derecho a ignorar:

1° Que no se trataría de ninguna concesión o cesión a título gratuito, pues Bolivia si bien no cede en caso alguno territorio -ya perdió bastante con la guerra-, sí cede aguas, gas, etc. Como debe saberse también el enorme lago Titicaca suele inundar sus alrededores, está el río Pilcomayo u otros… Todo lo cual me consta por haberlo abordado con el representante del ex Presidente Juan José Torres, Nestor Taboada Theran -recientemente fallecido y premio nacional de literatura- y además, con los Presidentes Salvador Allende y Víctor Paz Estenssoro cuando estuve en Bolivia.

2° Ello facilitaría enormemente la “soñada” Integración Latinoamericana: hoy más que nunca se ha tornado en un verdadero Mandato de la Historia, porque si no lo hacemos ya, seremos definitivamente avasallados por los Grandes Centros de Poder Político y Económico. Ciertamente esta Integración no implica pérdida de nuestras individualidades o Soberanías Nacionales. Como ya hace más de dos siglos lo planteara en un extenso y serio proyecto de

Integración, Juan Egaña Risco, verdadero Precursor de la Integración Latinoamericana y ciertamente, anterior a Simón Bolívar. Respecto de quien, Raúl Silva Castro, de la Real Academia de la Lengua, ha publicado un responsable estudio. Advirtiendo, que ha llegado la hora de reivindicar su nombre e incorporarlo como verdaderamente merece en nuestra historia Patria.

Estos antecedentes meridianamente claros e incontestables nos permiten facilitar, sobre la base de la verdad histórica, un futuro Acuerdo con Bolivia y Perú, que he calificado en el Proyecto que me encargó el Presidente Allende, de “fraterno y pragmático”. Y que años más tarde, durante mi estada en Bolivia, me autorizara para gestionarlo, el ex-Presidente Augusto Pinochet. Procurando por sobre todo y al efecto, no olvidar -como proclamaban los Jóvenes de París el 68- que “cuando el dedo muestra la luna, el imbécil mira el dedo”.

Hace pocos meses, el ex-Parlamentario y Candidato a Senador por Concepción, Luis Valentín Ferrada, dictó una charla en el Club de la Unión bajo el título: “En torno al “Conflicto entre Chile y Bolivia y su aspiración de acceso al mar”, que ha merecido encomios. Y en la que particularmente abunda sobre otro aspecto contenido en el Proyecto que redacté a petición de Salvador Allende y que se relaciona con la obligada aquiescencia de Perú. A objeto de que nuestro hermano País consienta en un eventual Acuerdo, se crearía una zona con Soberanía tripartita en Arica, -una especie de Ginebra latinoamericana- donde se concentrarían grandes capitales y negocios, con claro beneficio a favor de estos tres países hermanos: Bolivia, Perú y Chile.

Y teniendo asimismo en consideración un célebre acápite de Ramiro de Maeztu:

“La verdadera posición ha de hallarse en una mezcla de realismo en los ojos, de elevación en el ideal y de misticismo en el sentimiento, donde se sinteticen en experiencia unificada las fases ya vividas de nuestras sucesivas experiencias…

El mundo -la Patria que quiere nuestro místico interior-, está desequilibrado según nos lo muestran nuestros ojos intelectuales. Y hay que equilibrarlo, añade nuestro moralista… Y entonces vuelven a mostrarnos nuestros ojos intelectuales que no se equilibra a pesar que nosotros repetimos…

Y entonces, surge la crisis decisiva en nuestras almas. Vemos que el mundo no se equilibra sólo porque mostremos la necesidad de equilibrarlo: hemos señalado el buen camino, pero la gente no anda por el camino que hemos señalado.

¿Por qué no anda la gente?, nos preguntamos… y después… ¿por qué no ando yo?

¿Ando yo todo lo que puedo?

Para rematar:

Porque: no es la comunión mística con el ambiente, ni la noción del deber, ni la visión objetiva de la realidad lo que nos empuja. ES OTRA FUERZA ANTERIOR: ES LA PERSPECTIVA DE UN HORIZONTE…”

En abono de lo expuesto, cito a Luis Riveros, ex-Rector de la U de Chile ( dos veces) y gran Maestre de la Masonería de nuestro País, quien entre otros alcances destaca respecto de mi libro:

“Se trata, … de lanzar al País una preocupación muy legítima y vigente de parte de quien lleva años sirviéndole con honor y mérito”.

“Mandatarios de visiones tan fuertemente encontradas como Allende y Pinochet estuvieron tras una salida al centenario problema”.

“Es un tema que Mario Osses llama a abordar, para crear efectiva conciencia nacional teniendo en cuenta la historia, pero también el futuro”

Y concluyo: hoy en día y para nuestra mayor desgracia, la IGNORANCIA ha pasado a ser el quinto y más gravitante Poder del Estado: ¿dependeremos de ella?

Mario Osses Quirós

Abogado y cientista político

Stgo., 19 de Marzo de 2018.-