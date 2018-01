Genocidas y corruptos despliegan la impunidad

Los corruptos y los genocidas caminan unidos y felices hasta la estación de la impunidad. Un fiscal muy allegado a la derecha, ha dado una salida alternativa al senador Moreira. El efecto principal es la carambola, se beneficiarán todos los demás políticos involucrados incluidos los de la Nueva Mayoría, que son bastantes. Salida alternativa es que aún con el delito acreditado no te aplicarán la ley penal, no se va a la cárcel.

La gentileza se devuelve rápido y al contado, como se estila entre los turbios y respecto de lo cual Fujimori y Kuczynski han dado una clase magistral. La presidenta Bachelet ha enviado un proyecto de ley al Congreso que abre la puerta a la impunidad para los genocidas de Punta Peuco.

LOS GENOCIDAS.

El proyecto de ley enviado por la presidenta Bachelet quita la facultad de indultar al presidente y establece que la salida humanitaria de mandar genocidas de vuelta su casa bajo pretexto de enfermedad queda depositada en los tribunales. Se establece que ciertas condiciones, que todo el mundo sabe que no se cumplirán. Es el procedimiento Pinochet establecido constitucionalmente. Mate rotos y comunistas y luego hágase el enfermo.

Hay alegría en la derecha, en Punta Peuco y en el entorno piñerista.

El futuro presidente estaba en aporía. Debía darles una salida a los puntapeucanos y su líder/führer Kast, ¿ pero cómo hacer eso y no echarse el país encima y pagar un enorme costo político nacional e internacional?. De no cumplirles abría un frente interno, no dramático pero incomodo. Pérdidas por todos lados.

La señora Bachelet le soluciona el problema. Serán los jueces los que abran la puerta a los genocidas. Ellos no pagan costo político, pueden ir haciendo sus aportes sin mucho ruido, uno por aquí otro por allá. Frente a eventuales reclamos, porque salen pocos o muchos, el presidente podrá decir; el poder judicial es un poder autónomo.

La conducta de la sra Bachelet parece difícil de entender, pero eso si solo miramos la apariencia. Su padre no fue un héroe de la democracia, el no tiro un tiro a favor del presidente Allende el 11 de Septiembre a pesar de ser un militar activo con grado de general y profesional en estas lides. Los militares le detuvieron como simple tributo al abuso. Su novio Jaime Lòpez Arellano fue el traidor más perjudicial que tuvo el PS en la dictadura su delación permitió hacer desaparecer a la valiente dirección clandestina el año 1975. En 1996 la sra Bachelet estudiò en la Anepe y luego fue con oficiales de Ejército a un largo curso en el Colegio de Defensa Hemisférica en Estados Unidos del ejército americano. A su retorno el político mas funcional a los norteamericanos en Chile Ricardo Lagos la nombró ministra de defensa, Todo lo demás es mito.

La dra opera sin lugar a dudas en sintonía con los norteamericanos, de su canciller Muñoz mejor ni hablar.

Para la CIA y el departamento de Estado es un contrasentido que los que ganaron la guerra contra los “revolucionarios y los comunistas soviéticos” estén presos, son sus alumnos en la Escuela de las Américas de Panamá. Por ello también se niegan mejoramientos de las pensiones a los ex presos políticos aunque la plata sobre, los subversivos derrotados no pueden recibir beneficios, eso piensan los norteamericanos.

LOS CORRUPTOS:

El nuevo sistema procesal está pensado para relativizar la sanción penal cuando se trate de delitos económicos, para que los banqueros, empresarios y políticos que les sirvan puedan delinquir y no ir a la cárcel.

En este caso al senador Moreira se le suspende la aplicación de la ley penal respecto de sus evidentes delitos a cambio de no repetir su conducta delictual en un año y de pagar una suma de dinero que es muy modesta para su patrimonio y fechorías, aquí no ha pasado nada.

La gracia es que esta movida sienta “jurisprudencia” respecto de todos los otros políticos involucrados en hechos semejantes. Los de la Nueva Mayoría son bastantes. Pascua feliz para todos.

La situación es tan grotesca que los muy prestigiados fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gjardo han renunciado al Ministerio Público. Reciban el reconocimiento de la gente decente de este país y esa sentencia llena de sabiduría de José Martí “Hay momentos de indignidad en que unos pocos hombres cargan sobre sus hombros la dignidad de muchos hombres”

ROBERTO AVILA TOLEDO