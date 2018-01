La carrera política y el padrino Andrés Zaldívar

En la famosa conferencia de 1919 sobre « profesión y la vocación del hombre político», Max Weber denuncia sobre la tendencia de la profesionalización de la política. Es decir la política como una carrera, no como una vocación de servicio público. Este sociólogo alemán, constató, que bajo la influencia de la democracia representativa, cada vez más individuos vivían de y no para la política. Estos actores, que aparecen en la lucha de las monarquías europeas contra los señores y el orden del sistema feudal. Para constituirse como un aparato de Estado eficiente, los monarcas reclutaba particularmente a los clérigos, porque éstos sabían manejar los registros, no tenían descendencia y tampoco la ambición de transmitir un territorio a otras generaciones.

Posteriormente, otros letrados y miembros de la nobleza, por ejemplo, los miembros de la GENTRY en Inglaterra, o los abogados en Francia durante la revolución, comienzan a ocupar los puestos de la burocracia estatal. Sin embargo, con el surgimiento de los partidos modernos de masa, la política comienza a sufrir una fuerte metamorfosis. Aparecen las figuras del <<empresario político y la burocracia partidista<<. En Estados Unidos los empresarios comienzan a recolectar fondos para sus candidatos, se reclutan expertos para las campañas.

Para muchos especialistas, la clave para superar la crisis de la democracia representativa a nivel mundial, es limitar los periodos de mandatos de los políticos e ir renovando completamente la clase política cada diez años. Todos los vicios de la política nacen en la posibilidad de ejercerla de manera ilimitada, al no tener límites , los honorables se transforman en una clase oligárquica y se coluden con el poder económico. En Chile, es evidente dicha colusión, la clase política a siniestra y a diestra, fueron financiados ilícitamente por grandes empresas como PENTA, SOQUIMICH, CORPESCA etc.. Corrompidos para hacer leyes que les favorecieron —LEY de pesca de LONGUEIRA y LEY Royalty Minero—

Ciertamente, con mandatos interminables como los del ex Senador Andrés Zaldívar Larraín, quien lleva más de 40 años viviendo de la política, terminan corrompiendo tarde o temprano. Se supone, que los Diputados y Senadores, son elegidos para representar al pueblo en el parlamento, pero en la práctica algunos como éste ex Senador, terminan siendo representantes de los intereses de las grandes empresas.

Ahora bien, en las recientes elecciones Senatoriales los ciudadano de su circunscripción se dieron cuenta que este Señor no los representaba y no fue reelecto. No obstante, como éste es un especie de padrino para una gran parte de la clase política oligárquica, lo eligieron para presidir el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, para que continúe viviendo de la política a sus 80 años y que lo siga haciendo por cinco años más. La DC, su partido, está con casi muerte terminal, pero aún así se da el lujo de amenazar, que si no apoyan a su dinosaurio, van a romper las alianzas con todos quienes votan en contra. Adjunto lista de los Diputados que votaron a favor de su nomicación

Hay que recordarle a este partido, que históricamente la DC se ha caracterizado como una organización partidista que encarna la traición, recordarles que los partidos mueren — La Democracia cristiana en Italia desapareció por corrupción—. También, hay que avisarles a los honorables que la ciudadanía ya está cansada que la mayoría de los políticos utilicen la actividad para sus propios intereses, que sean remunerados de manera inconsecuente, con salarios que son más altos que en países desarrollados. Cómo es posible que el sueldo mínimo para la gente sea de 276 mil pesos y que ustedes obtengan una dieta salarial de $9.121.806 millones de pesos mensuales, sin contar las asignaciones que por cada Diputado llega a 9.649.641 millones y por cada Senador a un total de 22.048.964 millones de pesos. Quién me puede explicar por qué los Diputados Chilenos son los mejores pagados del mundo? Se adjunta fuente para ver Gráfico comparativo.

Por otro lado, estoy seguro que si revisamos el personal que trabaja o que asesora a éstos congresistas, encontraremos familias enteras viviendo de la política. Es cosa de ver el descarado nepotismo de algunas familias como los Kast, los Girardi, los Walker, los Rincón, los van Rysselberghe, entre otras. En Francia, en las elecciones presidenciales de mayo 2017, el candidato de la centro derecha conservadora François Fillon, iba punteando en todas las encuesta, hasta que se le descubrieron hechos de corrupción y terminó tercero en las elecciones. Fillon, en calidad de Diputado y Senador, les pagaba suculentos sueldos a sus hijos y esposa por asesorias, el problema que sus hijos eran aún estudiantes universitarios y su mujer no tenía títulos ni competencias necesarias para justificar lo que su marido le pagaba con los impuestos que pagan los franceses. A causa de este tipo de corrupción, primero Fillon fue borrado del mapa político y luego Macron, presidente de la República, sacó una ley en donde se prohibe a los Diputados y Senadores tener miembros de su familia trabajando en sus equipos.

En definitiva, La sinverguenzura es enorme, pero en Chile hay una ciudadanía pasiva, que no participa en política, ni en las elecciones para poder cambiar el orden de las cosas en nuestro país— 51% de abstención en las últimas elecciones— La ciudadanía se dedica a criticar, pero es incapaz de movilizarse contra las injusticias y el robo que sufren con las famosas AFP por ejemplo. Si Chile tiene ese nivel de politicos, es también por la incompetencia política de sus ciudadanos, por elegir gobernantes corruptos. Compatriotas, a los políticos les va muy bien que ustedes no participen y que se queden en la casa aceptando su propia sumisión ante el orden que ellos les imponen. Ustedes le hacen un gran favor a la oligarquía, que se apodera de la política y viven como reyes gracias a ustedes, bravo. <<Cada pueblo tiene el gobierno que se merece<<[ Joseph de Maistre, 1753-1821]

Por Juan Pablo Pezo Dalmazzo