A Karen Rojo alcaldesa de Antofagasta La palabra Antofagasta Entiendo que a la posverdad no interesa que sea cierto simplemente que lo parezca. Las oraciones que lanzó ayer no solamente no son ciertas, sino que ni siquiera se acercan a lo que parece, pero no se olvide que las palabras tienen más fuerza que las balas. Ayer declaró que el Presidente Evo Morales “no está bien de salud mental, no está en un estado compatible con el cargo”.