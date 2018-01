Los derrotados piden ahora unidad

Hay momentos en política, como ahora, donde los acuerdos/pactos/compromisos deben tomarse su tiempo. Es fundamental mirar el pasado reciente de todos los que justamente proponen en estos momentos recorridos unitarios en razón del sentido común y el carácter que éstos deben tener. No mencionan cuáles son las razones para dar pasos unitarios. Se supone que no son lo mismo acuerdos políticos que programáticos para avanzar, aunque sea lento, poco, algo así como un poco hacia atrás para los dos más adelante, firmes y contundentes.

“La gente no está contra el modelo” Nicolás Eyzaguirre. Ministro de Hacienda. ENADE 2017. CasaPiedra.

Notable frase. Marco perfecto de los que piensan/sostienen/gobiernan en el fondo con su progresismo/neoliberal. No es la hora para firmar canciones y coros unitarios de buena romanza.

Que la unidad es obligación para enfrentar a Piñera, no queda duda alguna, pero hay discursos y prioridades diferentes. Que la extrema derecha debe ser combatida y derrotada desde todas las esquinas, allí no hay donde perderse, allí todos a una.

Veamos…nadie defendió ni se encendieron los motores de la retroexcavadora. Nadie la quiso conducir, mala foto. Era la máquina de la que se habló en los primeros días tan festivos, alegres, y que dejan paseando por las nubes a los que saborean el triunfo, esos cuando los números están todos alineados y que dan la victoria, el sabor que se espera dure mucho, mucho tiempo.

Hubo suculentos escándalos frente al largo listado de representantes/voceros del pueblo rumbo a los tribunales de justicia para ser investigados por corruptos y asesinatos. Subsecretarios y parlamentarios convertidos en funcionarios a sueldos pagados por Ponce Lerou/empresarios pesqueros y otros, idénticos a los de Chile Vamos, sin absoluta diferencia.

Socialistas haciendo política accionaria/financiera con desteñida bandera roja y convertidos en algo parecido al Lobo de Wall Street. Pepedeistas financiados por el yerno de Pinochet, y Comunistas demostrando absoluta incapacidad para sostener un modelo educativo universitario como el ARCIS, que dejó a miles en el camino del conocimiento. Demócratas Cristianos que asistían de forma frecuente a las oficinas de los grupos pesqueros para entregar su boleta y recibir su cuota en billetes frescos. Nada menos que el presidente del PDC, usando a sus hijos.

“El malestar social está comenzando a bajar. El tono es distinto.” El mismo ministro Eyzaguirre en el mismo lugar. CasaPiedra. 2017.

Hay suficiente capacidad para alterar el tranquilo recorrido que viene marcando los tiempos desde 1990; algo habrá que hacer, se supone, para dar inicio a una transición que no termina sencillamente porque nunca la iniciaron los hijos del binominal. Aún quedan muchos enclaves heredados de la dictadura que generan millones para dueños absolutos del destino y la vida de millones de personas, AFP/BANCOS. Conculcación de derechos democráticos mientras exista la ilegítima Constitución de 1980, y la necesidad de iniciar un proceso para la democratización de las FF.AA. convertidas en la actualidad en bolsa de trabajo para torturadores/ asesinos/píratas.

“No se trata de negociar, se trata de disputar la agenda de reformas” Carlos Ruiz. I. Autónoma.

No hay dudas que se debe tener como tarea central la necesidad de articular un frente opositor que detenga la continuación del modelo depredador y la relación política/empresas/banqueros. No se trata de juntarse por juntar, para eso no están los millones de votantes que perdieron con su candidato Guillier, y los que no lo hicieron por considerar que los dos representaban lo mismo.

“No podemos debilitar a la izquierda a costa de la izquierda. Karol Cariola. Diputada P. Comunista.

Deben saber los sectores comunistas interesados por ahora en ofrecer mesas unitarias amplias que hasta hace unos meses, cuando ellos creían en las encuestas, miraban con desprecio la voluntad y urgencia de un referente más democrático y menos staliniano.

“Nada nuevo ofrece el Frente Amplio”Camila Vallejos. Diputada P. Comunista.

Bajo fuegos artificiales los comunistas estando en el gobierno de la Nueva Mayoría y siendo parte de aquel bloque, declararon dos asuntos que según ellos eran fundamentales; defender los derechos de los trabajadores desde las instituciones, y estarían con un pie en las calles. Ambos anuncios NO fueron cumplidos. La calle transitó para colocar las pensiones en el debate que no fue recogida por los autonombrados representantes de la clase trabajadora, esos que viven actualmente con algo más que cien mil pesos.

“¿El Frente Amplio quiere un gobierno de la derecha?” Guillermo Teillier. Diputado. Presidente P. Comunista.

Pobre afirmación y mendicantes lamentaciones. Precaria visión del largo listado de justas demandas incumplidas de los millones de excluidos. El modelo transitó sin muchos altibajos su recorrido fijado con la anuencia de los comunistas. La calle salió a pedir NO+AFP justamente donde no estuvo el PC, un asunto es decir que es injusto e ilegal, y otra muy contraria es estar en la calle. No defendieron desde la corrupta/viciada y antidemocrática CUT, hundida en la corrupción la defensa de los trabajadores, y terminaron aceptando un salario mínimo irrisorio/miserable del que nunca saldrán de la pobreza, y que condena a la marginación a millones de hombres y mujeres de este país.

Por el momento aún es pronto para hablar de pactos y construir oposición contra el piñerismo/extrema derecha. Los principales derrotados, llámese Nueva Mayoría están muy lejos de una autocrítica sincera e histórica. Navegan en la simplona mirada electoral para explicarse en los votos menos. No quieren reconocer que las promesas de cambios profundos no llegaron, no cumplieron, fallaron, mintieron y por eso les pasaron la cuenta.

La llegada al poder, ganar el gobierno para desarrollar el programa es el asunto más importante, del que se trata toda la historia. No es ni tarea fácil, no son suficientes las luces de unos cuantos iluminados licenciados. Se requiere de millones de voluntades, de compromisos firmados y cumplidos, de hacer el recorrido en batallas por ganar y derrotas a superar. Así está construida la historia con las pocas batallas trascendentales que ha logrado la inmensa mayoría de chilenos que han apostado para transformaciones estructurales en el modelo a construir.

El Frente Amplio debe saber que hay millones de chilenos que esperan la nueva forma de hacer política que anunciaron. Son una bancada formidable y marcarán la diferencia si actúan en consecuencia, y de cara a un país que fue abandonado por los que invitan a la mesa de la unidad.

Notable sería un gesto rebelde en el primer día en el Congreso del Frente Amplio…lo esperamos