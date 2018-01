Voto y no voto en las elecciones paraguayas 2018

Lxs anarquistas en Paraguay consistentemente llaman a no votar en tiempo de elecciones, por razones estratégicas, éticas y participativas. No es novedad entonces que las distintas instancias anarquistas en Paraguay llamen a no votar en el proceso eleccionario general de 2018, que corre bajo circunstancias muy distintas al proceso anterior de 2013.

En 2013 lxs anarquistas llamaban a no votar (y a no participar de las elecciones) para no legitimar el golpe de Estado de junio de 2012 y su trágico antecedente: la masacre de Marinakue. Llamaban a conservar un mínimo de coherencia y que quienes fueron golpeados por ese golpe parlamentario que no se prestasen al juego de legitimación que las elecciones de 2013 significaban.

Ese llamado y esa reflexión cayeron en el vacío, toda la izquierda participó de esas elecciones y dio visto bueno a las consecuencias del golpe parlamentario. El PPP (Partido Paraguay Pyahura) fue el único que no participó, pero no por motivo del contexto político si no siguiendo una política que ya había realizado en 2008: descalificar las elecciones, llamar al voto en blanco. El golpe y la masacre no eran tema principal para el PPP en ese entonces. Si lo era para, por ejemplo, el FG (Frente Guasu) y AP (Avanza País), partícipes del gobierno de Fernando Lugo, pero no por ello quisieron deslegitimar ese turbio proceso electoral.

Ahora, en este nuevo calendario electoral son 24 partidos (15 al menos de centro-izquierda e izquierda), 22 movimientos (al menos cuatro de izquierda y centro-izquierda), cinco concertaciones (todas ellas con al menos un componente de izquierda), 18 alianzas (16 de ellas con al menos un componente de izquierda) los que ponen en juego su existencia legal durante las elecciones de abril en Paraguay. Movimientos de izquierda no legalizados también tomarán parte de estas elecciones

Otros partidos políticos no participarán en las elecciones, algunos de ellos no están legalizados así que para su institucionalidad interna no es relevante la participación o no en las jornadas de abril. El más importante de ellos, el PPP, repite su llamado a no votar por razones técnicas (este Tribunal Superior de Justicia Electoral, estas condiciones para votar, estos mecanismos son incompatibles con su postura política). No hay un reclamo contra el voto, o las elecciones en sí; solo contra las formas actuales de las elecciones. Por varias razones, entre ellas la económica, a través del Congreso Democrático del Pueblo, el PPP logró acercar a sus posiciones a organizaciones nuevas y a otras que estuvieron fuertemente vinculadas al FG.

Las razones económicas para no participar de elecciones hay que tenerlas muy en cuenta. Los costos de colocar una candidatura en una banca son muy altos, así como los costos de cualquier campaña electoral, que incluye gastos de todo tipo, no solo los propagandísticos. No ir a elecciones, para un partido o movimiento político pequeño o naciente en Paraguay, es también un alivio económico.

Lo único de interés en estas elecciones para quienes creen en la participación electoral (y como ya hemos visto en Paraguay eso incluye a partidos que llaman a no votar) es la continuidad o no del neoestronismo colorado en el poder gubernamental con el Partido Colorado (ANR). Será, en ese sentido, una elección plebiscitaria y quienes –creyendo en las elecciones- no tomen parte de ella estarán, quieran o no, del lado colorado. El otro lado, la alianza Ganar, no lo pone mejor para el votante de izquierda: un golpista de 2012, neoliberal confeso, del partido PLRA es la carta presidencial. Si hay una elección que pruebe el dicho del “mal menor” será ésta en Paraguay.

Si en 2013 se legitimó un golpe de estado parlamentario, en 2018 se trata solo de saber si hay ánimo de sacudirse la plaga colorada de encima en el ámbito electorero. Hasta hoy ese ánimo no se ve. Las elecciones municipales extraordinarias de febrero darán cuenta de si ese ánimo se ha construido.

Lxs anarquistas en Paraguay seguirán en su llamado, mediante la acción, a no participar en las elecciones y a sí participar social y políticamente en la autogestión de la vida misma

Por Pelao Carvallo

15 de enero de 2018