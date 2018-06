Los aviones F-35Lightning II de última generación destinados a ser embarcados en los portaaviones de la Armada Brtánica, no pudieron llegar a su destino al no poder despegar por el mal clima.

Pronóstico de tormenta fue la principal razón para que el costoso avión de más de 150 millones de dólares cada uno, y supuestamente equipado para volar en las condiciones más adversas, se quedara en tierra y no fuese entregado a tiempo.

La Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña calificó como patética la excusa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por posponer el vuelo trasatlántico de las aeronaves hasta que se presentaran condiciones más favorables.

Los comentarios sobre el retraso y su justificación no se han hecho esperar según informó el diario británico The Times, donde se citan a varias fuentes militares de ese país que califican como loco, vergonzoso e irresponsable, el retraso de los costosos aviones que se suponen deben volar bajo cualquier clima, ya que se trata de aeronaves que serán embarcados en portaaviones que deberán soportar las más inclementes condiciones meteorológicas.

Sin embargo, del lado norteamericano no han dejado que se les atribuya toda la culpa del retraso. Las fuentes del ministerio de la defensa señalan que la Real Fuerza Aérea Británica, no cumplió con los requisitos mínimos de seguridad para que las aeronaves pudiera aterrizar en caso de algún procedimiento de emergencia.



Desde Estado Unidos alegan que desde Inglaterra no se podía garantizar un posible rescate de las aeronaves en caso que se precipitara. Sin embargo desde la Real Fuerza Aérea Naval del país europeo, donde ya operan varios modelos de la aeronave, señalan que las regulaciones impuestas por el fabricante norteamericano no son necesarias. “Los pilotos no pueden darse ese lujo cuando vuelan desde un portaaviones en el mar”.



Una fuente consultada por The Times alegó que la demora en la entrega de los aviones es debido a que solo tiene un motor. “Este es el problema de los aviones monomotor volando sobre el Atlántico”.

Sin embargo, después de conocerse la noticia del retraso, un portavoz de la Real Fuerza Aérea expresó que no hay prisa por tener los aviones en casa debido a que se viven tiempos de paz y el despegue de estos modernos aviones siempre dependerán de las condiciones climáticas como ocurre con cualquier otra aeronave, civil o militar.

Inglaterra adquirió 48 aviones F-35 modelo B que fue diseñada para volar en los dos nuevos portaaviones de ese país.