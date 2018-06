Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por su siglas en inglés) divulgaron este lunes la grabación del último bombardeo aéreo israelí contra posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, perpetrado esta madrugada.

La grabación ha sido divulgada en la cuenta de Twitter de las IDF. El ataque fue una respuesta al lanzamiento de cometas y globos incendiarios, señala Israel National News.

Footage of last night’s IAF strikes of military objectives in the northern Gaza Strip belonging to the Hamas terror organization pic.twitter.com/ZKbmDIb465

En la misma red social señalan que la organización “terrorista” de Hamas es responsable de toda la violencia que emana de la franja de Gaza y tendrá las consecuencias.

Además, se trata de un mapa ilustrativo que representa los objetivos militares que fueron golpeados en la franja de Gaza

In addition, this is an illustrative map depicting the military targets that were struck within the Gaza Strip pic.twitter.com/UkXmdy9GVz

— IDF (@IDFSpokesperson) June 18, 2018