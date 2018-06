El mundo ha puesto sus ojos sobre la masacre israelí que ha dejado un saldo de 129 palestinos muertos en la Franja de Gaza. Pues la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que condena a Israel por las muerte del pueblo palestino en Gaza, y, además, rechazó un texto presentado por Estados Unidos que responsabilizaba a Hamas de la violencia.

El documento obtuvo 120 votos en la asamblea de 193 miembros, con ocho votos en contra y 45 abstenciones.

Al menos 129 palestinos han muerto víctimas de disparos de soldados israelíes en protestas cerca de la frontera con Gaza que empezaron a finales de marzo. Ningún israelí ha muerto en los enfrentamientos.

El texto del documento repite en muchos aspectos el proyecto de resolución que anteriormente fue vetado por EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El proyecto de resolución condena “el uso de fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada por parte de Israel contra civiles palestinos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza”. Asimismo, el documento exige a Israel que “se abstenga de acciones semejantes y cumpla obligaciones legales”.

Breaking: The U.N. Assembly has voted and blamed Israel for violence and killings in #Gaza . pic.twitter.com/rq9LrOoX6m

— Nadeem Ahmed (@Muqadaam) June 13, 2018