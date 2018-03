El apoyo explícito del diputado Florcita Motuda a la demanda boliviana por una salida soberana al mar ha generado una ola de críticas y reacciones de distintos sectores de la sociedad. El congresista del Partido Humanista, cuyo nombre real es Raúl Alarcón, expresó su opinión justo cuando se realizan los alegatos entre Chile y el país altiplánico en la Corte Internacional de La Haya.

“Es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”, comentó en entrevista a The Clinic, donde reveló su apoyo. “Bolivia pide, sencillamente, salida al mar. Hasta Pinochet encontraba razón a la salida al ladito de la frontera con Perú, y Perú no estuvo de acuerdo. Entonces, habría que retomar eso y convocar a Perú. Eso sería una buena solución y es factible”, agregó, entre otras cosas.

Las palabras de Florcita llegaron incluso a Evo Morales, presidente de Bolivia, quien le agradeció el respaldo a través de Twitter:

Pero en Chile, las palabras del diputado generaron una ola de críticas. El Gobierno y la mayor parte del mundo político refutaron las palabras del cantante. Florcita se defendió en un contacto en directo con Bienvenidos, donde explicó, en su estilo, su postura.

Sin embargo, el panel completo le respondió y lo arrinconó dejándolo sin argumentos. “Oye, yo soy sencillamente un cantante que está en el Congreso con las funciones de representación, legislación y fiscalización, ¿ya? Entonces, ¡no soy tan importante!”, contestó. Mire el diálogo completo en el matinal de Canal 13:

Martín Cárcamo: “Estamos discutiendo un temazo que tiene a todo Chile pendiente. Lo primero preguntarte, Florcita, tú diste declaraciones bien concretas: ‘Hay que darle mar a Bolivia’. ¿Por qué mantienes esa posición? ¿Por qué dices eso?”

Florcita Motuda: “Mira, el contexto es que es la evolución del mundo, la evolución de los pueblos va hacia que el mundo no va a tener fronteras. Hay que mirar las cosas en esa dirección. Hay que aprender a conversar entre los países. Hay que aprender…

“Hay una cosa que tiene mucha libertad en el mundo. La que tiene más libertad es el dinero. El dinero pasa por donde quiera que pase. Y el ser humano no tiene esa libertad. Y en un momento la va a tener para que las personas se desplacen de sus territorios a cualquier parte. Bajar las fronteras. Viendo de esa perspectiva, viendo un mundo diferente que hacia allá vamos. Ineludiblemente, este tema va a quedar fuera de lógica”

Tonka Tomicic: “Y Florcita, concretamente, ¿cómo garantizarías, en hechos, darías mar a Bolivia? ¿Cuál sería la fórmula que tú propones?”

Florcita:“Mira, lo que yo propongo es llegar a un acuerdo con Perú, Bolivia y Chile y poner la salida al mar donde está la frontera con Perú”

Tonka: “Lo que nos enteramos, y Polo (Ramírez) te va a contar, que Perú, en el acuerdo que tiene con Chile, es limitar solo con Chile, no con otro país”

Polo Ramírez: “Claro, hay que recordar, y tú lo sabes bien, Florcita, que para que Chile pueda entregar…”

Florcita: “Habló desde el corazón, desde la persona que tiene sentimiento…”

Ramírez: “Claro. Pero tú dices bien que eso necesitaría de la participación de Perú. O sea, dar un corredor tal como el que propuso Pinochet en el fondo, un corredor por el norte de Arica. El tema, Florcita, es qué le dices tú a la gente, y ayer lo conversábamos con una persona, un hombre ya mayor que vive en Arica, descendiente de uno de los héroes de la Guerra del Pacífico, y él lo decía con mucha emoción. Él decía que este es un territorio que le costó la vida a nuestros antepasados, que costó la sangre de nuestros antepasados, en una guerra que fue bien cruenta además. ¿Qué le dices a esas personas que no están dispuestas por sus antepasados, en este caso su bisabuelo, aquello por lo que él luchó, entregarlo simplemente por una decisión política? ¿Qué dices tú a las personas que piensan así?”

Florcita: “Mira, les digo que mi bisabuelo también estuvo en el 79 (1879). Y él era de las bandas, era instrumentista. Y yo les digo que aquí tenemos una obligación todos en el sentido pedagógico. Hay que informar a la gente que el mundo está cada vez más lejos de la guerra. No podemos tomar argumentos del medioevo, argumentos de sangre y de odio. No corresponde. Hay que ver hacia el futuro la dirección de los acontecimientos desde esa mirada final. Y te vuelvo al mencionar, yo no soy experto”

Monserrat Álvarez: “Raúl, lo que pasa es que no eres un experto, pero eres diputado”

Cárcamo: “Claro”

Álvarez: “Y finalmente, cuando uno es diputado, cuando uno es chileno, tú estás diciendo algo que de alguna manera todos compartimos. Los valores de la solidaridad latinoamericana, de la generosidad, etcétera, que pueden jugar un papel en esto. Pero es fácil decir y, de alguna manera, invocar estos valores, solidaridad latinoamericana. Pero aquí el tema es cómo. Esa es la dificultad y es lo que uno también te pregunta a ti como diputado. Tú dices ‘ya, hay que darle una salida al mar a Bolivia’. El tema es cómo. Y esa es la gran encrucijada de este tema: ¿Cómo se puede llevar a la práctica? ¿Con un enclave? ¿Con un corredor? Y te lo preguntamos justamente a ti porque ahí está la respuesta que muchas veces les pedimos a los mismos políticos”

Florcita: “Bueno, yo te reitero que siento que en este tema tiene que avanzar también Perú, desde la perspectiva de la buena voluntad, solucionar los problemas. Esa es mi mirada…”

Cárcamo: “Florcita, lo que pasa es que si es que apeláramos a la buena voluntad, hay muchos territorios, de diferentes partes del mundo, que podrían querer recuperar países que lo perdieron en algún minuto, en situaciones de matar o de guerra. Aquí Carlos (Zárate) quiere agregar algo más”

Carlos Zárate: “Nosotros mismos, la Patagonia con la Argentina”

Cárcamo: “Exactamente”

Zárate: “Negociada en un momento muy difícil para Chile”

Se corta el llamado.

Tonka: “Raquel, ¿qué te parecen lo que dice Florcita?”

Raquel Argandoña: “¿Sabes qué? Me extraña, porque si él se mete en un tema, debería estar más informado como diputado de la República. Segundo, él apela a la buena voluntad, a quedar bien con todo el mundo, pero él no tiene claro que nosotros, al dar un pedazo de mar a Bolivia, estamos perdiendo territorio chileno que lo peleamos con muchos muertos, como dijo ayer el señor que entrevistamos. Yo creo que él lo está diciendo en una buena onda para que todo quede bien. Pero él no está enterado del problema en sí”

Retoman el llamado.

Cárcamo: “Ayer lo hablamos. Solamente, Florcita, porque el comentario aquí lo hemos analizado tres días y hemos entendido mucha cosas que para muchos eran novedad. Pero tú, como diputado, un comentario no puede ser liviano, porque tienes que tener ahí algún respaldo. ¿Por qué te lo digo? Son 70 mil aproximadamente los soldados que pelearon en esta guerra. O sea, estamos hablando directamente de 70 mil familias que tuvieron a alguien ahí. Entonces, no solamente por la historia, sino que porque, particularmente, esto se vincula emocionalmente con 70 mil familias que hoy día nos están mirando. Entonces, tiene que haber un trasfondo más allá de la voluntad, porque se entiende la voluntad. Todos pensamos en utopías y que el mundo puede ser mejor y más integrado. Pero qué hay detrás para poder llegar a eso, Florcita”

Florcita: “Bueno, yo te puedo decir que también se desconoce que la guerra no fue en defensa de Chile, sino que en defensa de los intereses de Inglaterra”

Cárcamo: “¿Cómo así?”

Álvarez: “Las salitreras dices tú…”

Florcita: “Las salitreras, cachai, nos llevaron a defender la propiedades, creo, de un tipo Edwards”

Tonka: “¿Y qué ha pasado después de tus dichos? ¿Has sentido que hay personas que te apoyan? ¿Cuál ha sido tu propio termómetro después de tus declaraciones?”

Florcita: “Mira, la gente se relaciona muy grata conmigo. Me siento muy acogido. No he tenido ninguna persona que haya manifestado algo en contra. Y parecería que solamente las redes, la oscuridad de que nadie pone la cara, aparecen estos argumentos que son pesados”

Cárcamo: “Pero Florcita, con tu argumento…”

Florcita: “Espérate… Yo te digo que con el Monstruo de Viña estoy curado de espanto para cualquier cosa”

Cárcamo: “Sí, pero son cosas muy distintas”

Ramírez: “Es una autoridad”

Cárcamo: “¿Por qué te lo pregunto, Florcita? Yo Florcita, para serte bien honesto, tengo una opinión distinta a la tuya, y te la respeto obviamente, pero yo tengo una opinión distinta. ¿Pero qué me pasa? Que cuando tú dices algo así, tiene que haber algo más que la voluntad de hacer, porque ayer lo conversábamos con especialistas, historiadores, con hombres que conocen la historia al dedillo. Dicen que es imposible que Perú se siente a negociar una propuesta donde ellos tengan que ceder parte de su terreno. Eso es imposible”

Ramírez: “¿Te puedo agregar una cosa, Florcita? Porque uno podría decir ‘ya, ok, démosle un enclave, hagamos este corredor, negociemos con Perú y todo’. Pero cuando uno escucha, Florcita, a Evo Morales que dice que ‘Antofagasta fue, es y será boliviana’, uno se da cuenta que no es el enclave, no es el corredor, no son los cinco kilómetros de playa lo que les interesa. Quiere volver atrás la historia. Quiere recuperar un territorio que perdió hace más de 100 años en una guerra. Entonces, ¿cómo uno va a poder satisfacer una expectativa de ese tipo? Sería irresponsable, creo yo, sentarse a conversar si la expectativa del otro es tener las ciudades que te pertenecen a ti. Recuperar Calama, recuperar Antofagasta, Tocopilla. ¿No te parece, en definitiva, que es bien irresponsable la postura? Porque no tiene ningún sentido de realidad”

Florcita: “Mira, claramente es la táctica del tejo pasado. No es nada más que eso. Esa es mi interpretación de lo que dice Evo. Tejo pasado”

Ramírez: “Bien pasado, Florcita”

Cárcamo: “Sí, pero tus declaraciones, Florcita, lo que haces es pasar el tejo más”

Zárate: “Diputado, bueno días. Yo le quiero preguntar lo siguiente. A su gesto de buena voluntad, lo cataloga usted así, ¿no siente que en Bolivia ese gesto no es de buena voluntad y es más bien un gesto de reivindicación que cambia absolutamente el panorama?”

Florcita: “Oye, yo soy sencillamente un cantante que está en el Congreso con las funciones de representación, legislación y fiscalización, ¿ya? Entonces, ¡no soy tan importante!”

Tonka: “¡No, Florcita! Perdona que te lo diga, pero eres súper importante. Además de tu trayectoria artística, que eres reconocido y querido por muchos, pero ahora tienes otra tribuna y otro escalafón”

Zárate: “Es una autoridad del país”

Tonka: “Lo que tú dices no solamente tiene réplica acá, sino que tiene réplica en Bolivia. Finalmente uno espera que haya una política de Estado y todos estén unidos, sobre todo desde la política y para abajo en Chile. Yo creo que cada uno puede tener sus diferencias de opinión. Finalmente si Florcita tiene diferencia de opinión, ok, que la exponga, pero uno siente que el falta un poco más de peso, más de espalda. Y yo creo que tú tienes una misión de estar, porque eres diputado, y es tremendamente importante. Y también eres voz y representante de Chile. O sea, yo me pondría más la chaqueta y no me la sacaría poh, Florcita. Esa es mi sensación”

Zárate: “Diputado, pregunta directa. ¿Es para usted el tema de Bolivia un tema de Estado como tal?”

Florcita: “Yo no me identifico con la posición de Estado. Siento que eso no inhibe que uno piense diferente. Al decir ‘posición de Estado’, ¿uno tiene que cerrar la boca? No estoy de acuerdo con eso”

Cárcamo: “Florcita, tomando aquí la posición, donde estamos muy de acuerdo, yo creo que cuando tú expresas esa posición, también le quitas valor a tu posición como político-representante. Pucha, a mí, personalmente, me pasa que todos tenemos buenas intenciones, pero las intenciones tienen que ir acompañadas por argumentos. Y eso es súper importante, porque tu voz influye en mucha gente. Por algo mucha gente votó por ti. En niños, en artistas, en gente del ámbito de la cultura, uno puede tener posiciones distintas contigo, y eso es parte de la discusión que siempre tiene que existir. ¿Pero cuáles son los argumentos detrás? Eso es lo importante para poder aprender, porque uno quizás tiene su posición y eso es legítimo”

Tonka: “Y te queremos agradecer, Florcita, por el contacto telefónico. Un abrazo. Gracias por la preferencia de conversar con nosotros esta mañana. Que estés bien”

Florcita:“Oye, ¿aló? Yo quiero que le manden saludos a mi hija Olivia, que se iba a llamar Bolivia (ríe)”.

Fuente: Galmorama