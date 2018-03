Este 2 se marzo se inició en Guatemala el juicio contra el ex general Benedicto Lucas García, quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército; el ex general Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar; Francisco Gordillo, Edilberto Letona y Hugo Zaldaña, por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y por el secuestro y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen. De los militares acusados, los cuatro primeros son graduados de la Escuela de las Américas.

El 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe fue detenida en Santa Lucía, Utatlán, y enviada a una Zona Militar en Quetzaltenango donde fue víctima de tortura y abusos sexuales; nueve días después logró escapar. El 6 de octubre siguiente, tres militares allanaron la casa de la familia Molina Theissen. Marco Antonio, de 14 años, hermano de Emma, fue detenido y desde entonces se encuentra desaparecido.

“La desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen es sólo una entre las 45.000 desapariciones de las que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala tiene conocimiento. Cinco mil víctimas de desapariciones forzadas son menores de edad. El juicio sobre el caso Molina Theissen es uno de los esfuerzos por verdad y justicia iniciados en Guatemala; en 2016, 14 militares fueron enjuiciados por la desaparición forzada de unas 558 personas entre 1981 y 1988. Muchos de los genocidas implicados son graduados de la Escuela de las Américas”, señala School of the Americas Watch (SOAW).

Guatemala ha enviado más de 1.800 soldados a la Escuela de las Américas. Sólo entre los años 2012 y 2017, 133 agentes han sido entrenados por Estados Unidos en dicho recinto militar.

El padre Roy Bourgeois, fundador de SOAW, señaló que “la Escuela de las Américas ha causado mucho sufrimiento en Guatemala, muchas muertes, mucha tortura. Esta escuela es conocida como una escuela de asesinos, una escuela de dictadores, una escuela de tortura… Lo que pasó en Guatemala no fue posible sin la participación de los Estados Unidos y de la Escuela de las Américas”.

