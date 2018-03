La estrella de Native New Yorker y Sex and the City, Cynthia Nixon, ha anunciado su candidatura para gobernador del Empire State, en un desafío directo al titular Andrew Cuomo.

Nixon anunció su debut en el mundo de la política con un video de dos minutos en sus plataformas de redes sociales, donde declaró: “Me encanta Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura a gobernador”.

Ella también comenzó a diseñar cuál será su plataforma mientras se prepara para enfrentar al actual gobernador en funciones.

“Queremos que nuestro gobierno trabaje de nuevo. En el cuidado de la salud, poniendo fin a la encarcelación masiva, arreglando nuestro subterráneo roto “, dijo Nixon.

“Estamos hartos de los políticos que se preocupan más por los titulares y el poder que por nosotros”.

A principios de este mes, el medio informativo NY 1 dio la noticia de que Nixon desafiaría al gobernador Cuomo en las primarias demócratas más adelante este año.

También se reveló que dos miembros clave detrás de la exitosa candidatura de Bill de Blasio a la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2014 desempeñarán un papel crucial en la campaña de Nixon.

Esta noticia no es tan impactante a raíz de una pieza que Nixon publicó en CNN en enero antes del primer discurso del Estado de la Unión del presidente Trump.

Ella también ha sido una sustituta leal y muy dedicada para una serie de políticos, particularmente el alcalde de Blasio y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

En esa pieza de CNN, Nixon escribió que simplemente votar ya no es suficiente, y que un rol más involucrado en el gobierno entre esas comunidades subrepresentadas era la única manera de ‘recuperar nuestro gobierno’.

“Dado el estado actual de la unión, recuperar a nuestro país nos exigirá a todos nosotros, gente común y corriente, tomar medidas, ya sea protestando contra las políticas antiinmigrantes, organizándose por los derechos de las mujeres, negándonos a contaminar nuestro negocio, demostrando contra la violencia policial, o incluso dar el salto para postularse para un cargo “, declaró Nixon.

“La gente común corriendo significa más gente de color, más mujeres, más personas homosexuales, más estadounidenses de primera generación, más aliados, más personas cuyas voces han estado desaparecidas por demasiado tiempo”.