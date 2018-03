Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, compartió un comunicado este miércoles en el Monumental, donde aclaró su detención en Calama el pasado 14 de febrero por un incidente con el intendente de Antofagasta, alegando que el arresto se realizó bajo acusaciones “falsas” y que por ello recurrirá a la Contraloría General de la República para que indague lo que a su parecer fue un acto ilegal. Además, por los múltiples problemas que esto le ha generado, analiza su continuidad al frente de la institución.

“Jamás agredí en forma alguna al intendente (Marco Antonio Díaz), lo que ocurrió fue un intercambio de palabras particularmente desagradable dentro del ascensor del hotel”, explicó el dirigente.

“El fiscal jefe de la Fiscalía local de Antofagasta, don Cristian Aliaga, ha descartado categóricamente una reciente declaración de prensa, que haya habido un atentado a la autoridad cuya víctima sea el señor intendente, y es justamente por esto que se me dejó en libertad de forma inmediata”, destacó Mosa.

Por lo tanto, acusó, “los cargos criminales por los que se me detuvo fueron completamente falsos, inexistentes e ilegales”.

Para el líder de la concesionaria, estos hechos son particularmente graves, pues dan cuenta de un “abuso de autoridad”.

“He pedido a mis abogados que efectúen la correspondiente denuncia a la Contralogría General de la República para que se indague lo que aquí, a mi juicio, es un ejercicio abusivo de la autoridad, que hoy me afecta a mí, pero que el día de mañana puede afectar a cualquier otra persona de este país”, dijo.

Según comentó Mosa, además todo el problema creció debido a la “juventud e inexperiencia” de Díaz, quien buscaba “aparecer y figurar” en los medios.

“No hay ningún mea culpa porque no hice nada, no hay ninguna autocrícita porque yo no cometí ningún error. Estaba arriba de un ascensor y llegó una persona ‘echando la caballería'”, concluyó sobre el tema.

¿Dar un paso al costado?

Sobre la posibilidad, de dejar el cargo, dijo que “no sé, estoy pensando en muchas cosas, pero esto está sobrepasando todos los límites, han hecho un circo de mi persona, han inventado que yo estaba en un bar, otro medio dijo que yo estaba en un casino. Ya está bueno, yo sé que no les caigo bien, que no tengo una buena prensa, pero no inventen cosas que son mentiras porque eso al final le hace mal a todos”, dijo, sobre la cobertura de la prensa a los hechos que rodearon su detención en Calama.

Según Mosa, este tipo de cosas aleja a gente que quiere ser un aporte en el fúbol chileno.

“Uno se pregunta si vale la pena seguir estando aquí. Yo no vengo ni a enriquecerme, ni a ganar plata, ni ha hacer una carrera política, solamente vengo a aportar un grano de arena a mi institución y lo que están haciendo ustedes (periodistas) es alejar a uno”, comentó.

Mosa: “Estamos haciendo el ridículo”

Mosa, además, se refirió al arbitraje chileno luego de que Colo Colo se viese afectado por un cobro arbitral del domingo ante Universidad de Conceción que terminó por decidir el resultado del partido. En la misma cita, su entrenador Pablo Guede fue expulsado, por lo que recibió una fecha de castigo por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“Dentro de lo escrito que enviamos (a la ANFP) este partido está viciado entero a partir de lo que significó el arbitraje, en la deslealtad de (Jean) Meneses y la miopía del árbitro (Héctor Jona). El partido completo se vició, entonces estamos pidiendo que como todo esto parte en vicios, que se levante la sanción a Guede, que se dio por la reacción a algo que venía viciado”, destacó el regente.

“Yo no sé si hay persecución o no (contra Colo Colo), pero sí tengo claro que el arbitraje chileno hoy va de mal en peor. Estamos haciendo el ridículo”, expresió.

Sobre la falta de Meneses realizó un hincapié especial, porque “él o cualquier otro jugador que nos deje tan mal parados en el mundo debe ser sancionado. Eso hay que pararlo en seco”, remató.

Fuente: Cooperativa