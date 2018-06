Este miércoles 27 de junio la jornada mundialista tendrá duelos electrizantes. A primera hora se enfrentarán las selecciones de México y Suecia y, simultáneamente, Corea del Sur jugará su último partido del torneo frente a Alemania. A las dos de la tarde, Suiza se medirá ante Costa Rica y Serbia irá contra Brasil.

México vs. Suecia

Una de las grandes sorpresas del Mundial de Rusia 2018 ha sido la selección mexicana. A pesar de tener que debutar ante el actual campeón, los aztecas salieron a buscar sus tres primero puntos y dejaron muy mal parada a una de las plantillas más temidas en toda Europa y el mundo.

Inspirados por sus estrellas Javier “Chicharito” Hernández, Miguel Layún, Hirving Lozano, Carlos Vela, entre otros, el “Tri” logró dar la sorpresa en sus primeros dos encuentros y consiguió, momentáneamente, quedarse con el primer lugar del Grupo F, poniendo en aprietos la clasificación de los teutones y los suecos.

Actualmente, los dirigidos por Juan Carlos Osorio son líderes con 6 puntos y 3 goles a favor. Le siguen Alemania con 3 puntos y 2 goles a favor. Suecia ocupa el tercer lugar con igual cantidad de puntos y goles a favor que los teutones. A Corea del Sur solo un milagro los metería en octavos de final.

Para poder sellar su pase a la siguiente ronda, México debe salir a ganar, aunque un empate también le sirve para clasificar. Por su parte, los suecos saldrán con un poco de presión y no hay mañana si quieren clasificar. El duelo será en el Ekaterimburgo Arena.

Alineaciones probables

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Jesús Gallardo; Miguel Layún, Héctor Herrera, Andrés Guardado; Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen.

Corea del Sur vs. Alemania

Los surcoreanos le pueden complicar las cosas a una Alemania que está en busca de otro triunfo que les de su boleto a la siguiente fase. De no ser por un gol del jugador Toni Kroos en el tiempo extra en su último encuentro ante los suecos, los teutones estarían eliminados.

Los dirigidos por el técnico Joachim Löw saldrán a dejarlo todo en el terreno y buscarán anotar la mayor cantidad de goles en este encuentro ante los asiáticos. El duelo será en el Kazán Arena.

Alineaciones probables

Corea del Sur: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Hong Chul; Hwang Heechan, Koo Jacheol, Jeong Wooyoung, Lee Seungwoo; Lee Jaesung, Son Heungmin.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Suele, Mats Hummels, Jonas Hector; Ilkay Gündogan, Toni Kroos; Thomas Mueller, Marco Reus, Timo Werner; Mario Gómez.

Suiza vs. Costa Rica

Suiza tiene grandes posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Actualmente posee 4 puntos y 3 goles a favor y se disputa el primer lugar del Grupo E con la selección de Brasil. De ganar este encuentro, los helvéticos se colocarían como líderes y esperarían por su rival, que saldría del segundo clasificado del Grupo F.

Para eso deben ganar su encuentro ante una Costa Rica y, además, ligar a que la “canarinha” pierda su duelo ante Serbia.

Aunque los “ticos” no tienen nada que perder en el torneo, le pueden aguar la fiesta a los dirigidos por el técnico Vladimir Petković. El duelo será en el estadio de Nizhni Nóvgorod.

Alineaciones probables

Suiza: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Shaqiri, Xhaka, Dzemaili, Zuber, Behrami; y Seferovic. D.T.: Vladimir Petkovic.

Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, González, Duarte, Oviedo; Venegas, Guzmán, Borges, Bryan Ruiz; y Marco Ureña. D.T.: Óscar Ramírez.

Serbia vs. Brasil

Si Brasil quiere reafirmar que actualmente es una de las mejores selecciones de Suramérica y del mundo, debe demostrar de qué están hechos en este partido. Su último encuentro de fase de grupos será ante una aguerrida Serbia que también tiene chance de clasificar a la siguiente ronda, y es probable que Neymar y compañía tengan una difícil tarea en el estadio del Spartak de Moscú.

En su último encuentro, los amazónicos lograron darle el tan ansiado triunfo a su fanaticada. Sin embargo, quedaron algunas dudas que corregir en el campo si quieren avanzar a los octavos de final.

Al respecto, el entrenador Tite expresó “Es cierto que Serbia es muy fuerte en el juego aéreo, pero también tienen buenos talentos individuales. Nosotros tenemos condiciones para neutralizar esos centros. Si bien la altura es una ventaja para ellos, también nos puede servir: si ganan en algo, significa que pierden en otra cosa. La vida funciona de este modo”.

De Neymar, destacó que “es un jugador que físicamente está fuera de lo normal. Si no, no estaría ni aquí. Ante Croacia, cuando marcó, le dije que había que tener calma. Ante Suiza el mapa de calor fue uno. Y luego si ven el mapa de calor ante Costa Rica es otro mejor. Apareció por dentro, por fuera (…) Puede que después de un partido más ya esté en plenitud. No hay que darle a él toda la responsabilidad del éxito o el fracaso, aquí todos somos responsables”.

Alineaciones probables:

Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov; Dusan Tadic, Nemanja Matic, Luka Milivojevic, Filip Kostic; Sergej Milinkovic-Savic; y Aleksandar Mitrovic.

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Philippe Coutinho, Neymar; y Gabriel Jesus.