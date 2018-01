El encuentro de singles femenino entre la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la australiana Ashleigh Barty en el torneo Abierto de Australia, disputado este martes en Melbourne, estuvo marcado por una peculiar burla por parte del público.

La víctima de los chistes fue la deportista europea, tal como informa The Sydney Morning Herald, por su particular modo de gritar en cada saque.

Los espectadores imitaron a coro los gritos que produce Sabalenka durante sus servicios. Tras el llamado del juez a evitar este comportamiento, los espectadores estallaron en risas y comenzaron a reproducir el mismo grito con más fuerza, recoge RT en español.

Diversos comentaristas deportivos remarcaron el carácter exagerado de los gritos de la bielorrusa, mientras que su rival Barty le restó importancia a este hábito e incluso mostró desaprobación hacia las burlas del público.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."

The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this 🇦🇺 Barty v 🇧🇾

Sabalenka #AusOpen match…

👂 pic.twitter.com/x6WhfSeH9J

— #7TENNIS 🎾 (@7tennis) January 16, 2018