La muerte del capitán de la Fiorentina, Davide Astori provocó polémica en Europa. Todo debido a las desafortunadas palabras del lunes en las que relativizaba el fallecimiento del futbolista, comparándolo con los miles de niños que mueren cada año en el mundo.

“Cada día mueren niños de hambre y no se le da tanta trascendencia. Sus muertes son igual de trascendentes”, comentó días Dani Alves, siendo mundialmente criticado por el momento y las formas en que se expresó.

Pero faltaba una reacción directa y esa llegó desde el delantero Mario Balotelli, quien barrió con su colega brasileño remarcando lo inadecuado de la comparación estando tan reciente la muerte del futbolista.

“No está equivocado en lo que dijo, pero en ese momento se podría haber guardado esas palabras para sí mismo. Debía haber dado solo las condolencias a su familia, no hacía falta soltar basura. No se pueden hacer tales comentarios cuando alguien muere. Era un comentario que no tenía nada que ver con el tema”, dijo Balotelli durante un vídeo en directo en Instagram en declaraciones que recogen los medios italianos.