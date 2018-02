Trajeron a Philippe Coutinho y Yerry Mina y ahora podrían perder jugadores a raíz de una política de fichajes de la dirigencia del Barcelona. Los culés buscan nuevos nombres y los jugadores de la plantilla podrían buscar nuevos aires, a raíz de nuevos elementos que perjudicarían su titularidad en el club azulgrana. No es el caso de Ivan Rakitic , quien es indiscutible para Ernesto Valverde, aunque es seguido dos grandes de la Premier League.

De acuerdo a medios ingleses, el croata es pretendido por el Arsenal y Liverpool, respectivamente. Arsene Wenger lo quiere para que se asocie con Mesut Ozil y Klopp necesita de un jugador de calidad que sustituya a Coutinho en su equipo. Sí, es cierto que no cumplen las mismas funciones, pero la polivalencia de Rakitic siempre ha sido del atractivo del técnico alemán. Desde que estaba en Sevilla hasta su presencia ahora en el Barelona.

Barcelona no se encuentra dispuesto a vender al jugador, aunque hasta el momento no ha llegado una oferta que los haga estudiar una posible venta. Valverde tiene en mente aRakitic para la próxima temporada, su juego encaja en el ADN azulgrana, aunque los rumores siempre saldrán a la luz. No es el primero de ellos, seguramente no será el último que llega desde Inglaterra. Un jugador de la calidad del croata siempre será del gusto de varios entrenadores.

Rakitic es indiscutible, a menos claro que Coutinho comience a tomar su lugar. Ivan cumple su cuarta temporada en el Barcelona, luego de otras cuatro en el cuadro andaluz. La próxima semana seguramente estará en el once titular ante el Chelsea por la Champions League.