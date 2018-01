De seguro, el nombre de Kawin Thamsatchanan no les va a sonar de nada. Es el portero y capitán de la selección de Tailandia con un total de 62 internacionalidades. Pero desde las últimas horas está causando furor en las redes un vídeo en el que se ve al guardameta entrenando en la playa con unos métodos más que peculiares para perfeccionar sus reflejos.

El iraní Mo Ali Heydarpour ha sido quien ha publicado el vídeo en su cuenta de twitter y ya suma más de 300.000 reproducciones, casi dos mil retweets y más de mil ‘me gusta’.

