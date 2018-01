Suele generar polémica cuando entrega declaraciones candentes o cuando provoca a través de redes sociales. Esta vez, el ex capitán de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert se volvió a lanzar con todo.

Fue en su última aparición en medios, donde el ídolo guaraní que brilló en el fútbol argentino volvió a darle duro a su enemigo predilecto, Diego Armando Maradona, pero esta vez también increpó a otros insignes personajes como el Papa Francisco o el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

En una extensa conversación con el diario argentino La Nación, el controvertido arquero que brillara con la Albirroja y con Vélez Sarsfield entregó sus opiniones sobre el actual manejo del fútbol, tanto a nivel mundial como sudamericano, como también de la actualidad política en nuestro continente. En dicho contexto, remarcó su deseo por convertirse presidente de Paraguay y entregó positivos comentarios sobre la labor del actual mandamás de Argentina, Mauricio Macri.

En sus declaraciones, el inolvidable arquero habló sobre “El Diez” y su postura de trabajar con la FIFA. “el papel de Maradona es muy triste. Antes de las elecciones apoyaba al hijo del rey y lo destrozaba a Infantino, y ahora trabaja para él. Sabemos que Maradona por un pancho y una Coca se da vuelta. Hace un papel triste, lo usan de monigote, no tiene peso. Mis valores no tienen precio”.

y SOBRE su deseo de convertirse en presidente de Paraguay, el nacido en Luque contestó lo siguiente: “es un desafío. Obviamente mi vida cambiaría totalmente, sería mucho sacrificio. Mi esposa y mi hija me dicen que sería una picardía que me metiese en la política. Pero observo y no me gustaría que mi país cayese en manos de los socialistas. Si en Paraguay hubiera continuado el cura sinvergüenza de Fernando Lugo hubiéramos estado peor que Venezuela. Mi meta es tratar de bloquearlos. Porque para mí el socialismo del siglo XXI sirve para fomentar vagos. Ellos arreglan todo con la lengua, pero a la hora de presentar proyectos y trabajar no existen. Se vuelven multimillonarios a costilla del pueblo y engañan a la gente. Si veo que mi país corre peligro, para las elecciones de 2023 me meto. Me meto de lleno”.

¿Alguien más? Sí, también criticó duramente al Papa Francisco. “Soy católico, pero no comulgo con la manera que se está manejando el Papa Francisco. Debería hablar de la religión y no meterse en la política. Ha cometido actos que a mí me molestan muchísimo: se reunió con Chávez, se reunió con los Castro, se reunió con Maduro, o sea, muchos dictadores que mataron. Se reunió con Dilma Rousseff, con Cristina. Con ellos todas son sonrisas, todo es perfección, y a Mauricio Macri le pone una cara de tujes y le da 20 minutos de atención. No ha venido nunca a la Argentina, pasó por arriba, podría haber parado en una escala técnica y saludar al pueblo argentino”.