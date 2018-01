Marcelo Ríos otra vez tuvo una polémica reacción en un punto de prensa luego del entrenamiento matutino de Chile de cara al duelo con Ecuador por el Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis.

Se sabe que no le gustan los periodistas pero el ex número 1 del mundo volvió a a hacer gala de su mala educación. Eso luego de una pregunta sobre cómo veía al equipo nacional ante la serie que comienza este viernes (2 de febrero) y que se jugará en el Estadio Nacional, el “Chino” señaló: “como dice mi amigo personal Diego Armando (Maradona) que la chupen todos ustedes, porque yo no hablo con ningún periodista. ¿Preguntas?”.

Ante eso, un reportero consultó sobre el posible partido que jugará ante André Agassi en conmemoración a los 20 años de lograr el número uno del mundo, sentenció: “síganla chupando”. Un genio dentro de la cancha, un “roto” fuera de ella…