Tras culminar la última etapa del Giro de Italia en una prueba en línea de 115 kilómetros en el centro de Roma (capital), el británico Chris Froome se coronó como el monarca del Giro de Italia 2018.

El ciclista europeo había llegado a esta etapa como virtual ganador, lo cual fue concretado al pasar la última bandera a cuadros de esta edición, convirtiéndose así en el primer británico en llevarse el honor.

Froome defendió su ventaja de 46 segundos sobre su primer perseguidor, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), quien estaba defendiendo su título conseguido en el 2017.

Sin embargo, el triunfo en la carrera rosa se materializó en la decimonovena etapa, cuando ganó tras atacar a 82 kilómetros del final, en la subida al Colle delle Finestre.

The 7 winners of the three Grand Tours: Jacques Anquetil; Alberto Contador; Chris Froome; Felice Gimondi; Bernard Hinault; Eddy Merckx; Vincenzo Nibali.#Giro101 pic.twitter.com/a3w95InAqR

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2018