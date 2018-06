La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 continúa este sábado. En la tercera jornada se disputarán cuatro partidos, correspondientes a los grupos C y D. Los fanáticos podrán disfrutar de los enfrentamierntos: Francia vs. Australia, luego Argentina vs. Islandia, más tarde Perú vs. Dinamarca y cerrará la fecha Croacia vs. Nigeria.

Francia vs. Australia

La cita es en el Kazan Arena. La escuadra gala, actual subcampeona de Europa, dice presente en este torneo con su mejor clasificatorio mundialista y un Didier Deschamps, su técnico, que apuesta a la energía colectiva y la calidad individual de sus jugadores. “Están preparados, tienen calidad de sobra para hacerlo bien” en esta competencia y “están habituados a rendir al máximo nivel”.

Antes de su debut en el Mundial contra Australia, no dio nombres, pero adelantó que ya había elegido a su once inicial para el encuentro frente a los Socceroos. Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé figuran como puntas de lanza de los “blues”.

Para el cuadro de los canguros el panorama no resulta tan alentador, si se habla de las energías y la vitalidad que requiere un partido mundialista. Australia llega a su primer partido con un relativo desgaste temporal de su jugador estelar, Tim Cahill, quien a sus 38 años de edad acude por quinta vez a un evento de este calibre.

Alineaciones probables:

Francia: Hugo Lloris, Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Djibril Sidibé, Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

Australia: Mathew Ryan, Aziz Behich, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Josh Risdon, Aaron Mooy, Mile Jedinak, Massimo Luongo, Robbie Kruse, Andrew Nabbout, Mathew Leckie.

Perú vs. Dinamarca

Perú se anotó una plaza en este Mundial luego de 36 años. Para la nación suramericana ha valido la pena y goza de favoritismo en el Grupo C, que celebrará este fin de semana su primer partido ante Dinamarca. Ambos registran un invicto de 15 juegos, previo a este torneo, y nunca se han enfrentado en un partido oficial.

Según ABC de Paraguay, “unos 40.000 aficionados peruanos se han desplazado a Rusia para alentar a su selección, algo que los jugadores sienten y valoran”. Perú no vive la emoción de un Mundial desde España 1982. Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores son los cabecillas de esta plantilla dirigida por el brasileño Ricardo Gareca.

Dinamarca estuvo ausente en el Brasil 2014, pero su gran estrella, Christian Eriksen, jugador que es comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, deberá demostrar mucho en el campo.

Age Hareide, entrenador del combinado danés, ha sentenciado el partido desde ya: “Nuestro equipo trabaja para Christian, pero también lo hace para el colectivo. Él es un futbolista fantástico y lo ha demostrado en varios partidos, sé que ha mirado mucho hacia este Mundial. Los jugadores de su calibre realmente quieren aparecer en el escenario más grande y creo que será un factor determinante para nosotros”.

Alineaciones probables

Perú: Pedro Galesse, Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero.

Dinamarca: Kasper Schmeichel, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard, William Kvist, Tomas Delaney, Christian Eriksen, Pione Sisto, Nicolai Jorgensen, Yurary Poulsen.

Argentina vs. Islandia

Cuarta oportunidad en un Mundial para el astro Lionel Messi, la máxima figura argentina. Lo tiene casi todo y, en Brasil 2014, se quedó con las ganas de alzar la Copa. Han pasado 4 años y, con mucha madurez, hará lo propio ante Islandia. Quién sabe, quizás después de los tres goles de Cristiano Ronaldo este viernes el de la albiceleste venga con ganas de anotarse en la carrera goleadora. Todo es posible.

Sí, la bicampeona del mundo y subcampeona en 2014 tiene a Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero, pero viene con apenas un partido de preparación a esta Copa. Además, el polaco Szymon Marciniak será uno de los árbitros y éste no ha llevado una buena relación con el astro argentino.

Islandia viene con mala racha, no ha logrado una victoria en sus últimas presentaciones, pero quiere sorprender al mundo. El capitán de la selección, Aron Gunnarsson, aseguró que “será un partido difícil, pero estamos listos. No nos sentimos presionados porque no tenemos nada que perder”.

Alineaciones probables:

Argentina: Wilfredo Caballero, Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero.

Islandia: Hannes Halldorsson; Hordur Magnusson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Saevarsson, Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson, Jon Bodvarsson.

Croacia vs. Nigeria

En la página oficial de la FIFA se vende este partido como un duelo inédito y prometedor. Ambos combinados “asumirán los riesgos necesarios para comenzar con buen pie, y todo apunta a que ofrecerán espectáculo”.

Luka Modrick e Ivan Rakitic tienen todo el peso de la escuadra europea en esta final adelantada del Grupo D. Se espera que lleguen un poco más allá de esta primera fase y quitarse el mal sabor que le dejó su última participación.

Por su parte, Nigeria cuenta con jugadores como Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, Victor Moses y el entrenador Germot Rohr, quien busca dar un golpe de autoridad como la mejor escuadra del continente africano.

Probables alineaciones

Croacia: Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic, Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Mario Mandzukic.

Nigeria: Francis Uzoho, Brian Idowu, Shehu Abdullahi, Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong, Wilfred Ndidi, Oghenekaro Etebo, Victor Moses, Alex Iwobi, John Mikel Obi, Odion Ighalo