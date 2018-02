Ya se está ganando un lugar en el grupo, más allá de su trascendencia dentro de la cancha. Por ello, sus nuevos compañeros comienzan a reconocer sus momentos junto al chileno, especialmente cuando fueron rivales. Uno de ellos es el defensa argentino Marcos Rojos, lateral izquierdo de “Los Diablos Rojos”, quien en conversación con el periódico Express reveló algunas anécdotas con el chileno.

“Lo he enfrentado varias veces, jugando contra el Arsenal o contra Chile. Parece que siempre hemos peleado en el terreno de juego, así que es mejor que estemos del mismo lado, ya que siempre terminamos pateándonos unos a otros”, sostuvo el lateral.



Rojo intentó explicar que los golpes con Alexis no eran nada personal sino que “ese es mi estilo y la forma en que juego. He sido así desde que era un niño. Soy muy agresivo y emocional en el campo. Soy un jugador sudamericano muy típico. Somos muy agresivo, es algo que va mi sangre. No voy a cambiar”.

Sobre el arribo del tocopillano al camarín del Manchester United, Rojo sostuvo que “Alexis es una gran persona, ahora tengo que conocerlo. Es un jugador fantástico y espero que traiga su nivel máximo al United. Él se está acomodando bien. Él tiene una casa nueva. De hecho, es el que tenía cuando llegué al United”.