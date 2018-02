La llegada de Neymar Jr. al PSG fue un complicado movimiento por el choque de egos entre algunas de sus estrellas y más porque el exjugador del Barcelona goza de ciertos beneficios en el vestidor, así lo confesó su compañero de equipo, Adrien Rabiot, quien aseguró que a pesar de ello no le incomoda las preferencias que tiene el plantel hacia él.

“Es un tipo muy fácil. Podría ser un poco más arrogante. Pero ese no es el caso en absoluto. Sabemos que tiene algunos privilegios, al igual que Kylian Mbappé. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno”, comentó el centrocampista francés al diario L’Equipe.

Por otro lado, Rabiot habló sobre el compromiso que tendrán frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Champions League.

“El Madrid va a querer salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen una gran experiencia en esta competición, que es menor en nuestro caso. En mi opinión, está en un 50-50”, añadió.