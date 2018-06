Este miércoles 20 de junio los fanáticos del deporte rey vivirán tres encuentros de alto impacto: Portugal vs. Marruecos, luego Uruguay vs. Arabia Saudita y después Irán vs. España, en la continuación de la fiesta del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cristiano Ronaldo saldrá a defender el liderato de goleadores.

Portugal vs. Marruecos

Los dirigidos por Fernando Santos hicieron un buen partido frente a una de las plantillas más temidas de este torneo: España. Sin embargo, no pudieron lograr los tres puntos y tuvieron que conformarse con el empate. Este miércoles, Cristiano Ronaldo y compañía saldrán a dejar todo en el Luzhniki Stadium de Moscú, porque, de lo contrario, su clasificación a la siguiente fase estaría en peligro.

La estrella portuguesa del Real Madrid viene de anotar un hack trick y demostrar una buena actuación, razón por la que los marroquíes deben tener mucho cuidado. Además, CR7 se disputa la tabla de goleadores del Mundial con el ruso Denis Cheryshev, quien anotó su tercer tanto frente a Egipto.

Por su parte, Marruecos debe ganar si quiere continuar con vida, pues en su primer encuentro perdió frente a los iraníes 1-0. Un terrible despeje del jugador Aziz Bouhaddouz terminó en su propia portería, dándoles los tres puntos a Irán, quien, hasta el momento, es líder del Grupo B, con tres puntos.

Alineaciones probables

Portugal: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario; Andre Silva y Cristiano Ronaldo.

Marruecos: Munirrtería; Mendyl, Benatia, Da Costa y Al Ahmadi; Dirar, Harit, Belhanda, Ziyech, Saiss; y Boutaïeb.

Uruguay vs. Arabia Saudita

Luego de un duro partido frente a los egipcios, los uruguayos lograron sacar, a duras penas, sus primeros tres puntos. Aunque la plantilla cuenta con jugadores de la talla de Luis Suárez, Edison Cavani y Diego Godín, entre otros, los “charrúas” tuvieron que lanzarse al ataque en más de una ocasión para poder anotarle a los egipcios.

El tanto de la victoria no llegó hasta el minuto 89, cuando un cabezazo del defensa central José María Giménez pudo romper el empate del partido. Sin embargo, los dirigidos por “el maestro” Oscar Washington Tabárez no pueden confiarse en su segundo encuentro, pues en su debut demostraron algunas fallas que no se pueden repetir si quieren continuar en el torneo.

Arabia Saudita, equipo que tuvo una mala actuación en su debut frente al anfitrión debe ganar este encuentro si no quiere quedar eliminado. Hasta el momento, Rusia es líder del Grupo A con 6 puntos y 8 goles anotados. De ganar Uruguay, matemáticamente sería el segundo equipo del Grupo A en clasificar a la siguiente ronda.

Alineaciones probables

Uruguay: Muslera; Varela, Giménez, Godín y Cáceres; Sánchez, Bentancur, Vecino y Rodríguez; Cavani y Suárez.

Arabia Saudita: Al-Mayouf; Al-Breik, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al-Shahrani; Al-Muwallad, Al-Faraj, Babhir, Al-Jassim; Al-Dawsari y Al-Sahlawi.

Irán vs. España

Uno de los platos fuertes de la jornada. Los españoles vienen de hacer una gran actuación en su debut frente a su similar de Portugal, anotando tres goles y reafirmando que son uno de los fuertes contendientes en Rusia 2018. Los dirigidos por Fernando Hierro vienen más que inspirados para este encuentro, pues de no ser por el último gol de Cristiano Ronaldo ya finalizando el partido, los españoles habrían ganado los tres puntos y se habrían ido tranquilos a su segundo encuentro, el cual será frente al líder del Grupo B: Irán.

Aunque el duelo frente a los portugueses fue un poco duro, los dos goles del delantero Diego Costa, más un golazo del defensa Nacho Fernández, mostraron la mejor cara de una de las mejores plantillas del torneo, reafirmando que esta selección puede hacer mucho daño si se juntan sus grandes jugadores.

Irán viene de derrotar a Marruecos 1-0, y además es líder de grupo con tres puntos. Aunque es una de las pocas selecciones que ha ganado sus primeros tres puntos en el torneo, esta dura prueba ante los españoles podría ser clave en su clasificación a la siguiente fase, porque, de ganar este encuentro, le complicaría las cosas a España y Portugal, que tienen apenas 1 punto.

Probables alineaciones

España: De Gea; Alba, Carvajal, Piqué, Ramos; Busquets, David Silva, Iniesta, Isco, Koke; y Diego Costa.

Irán: Beiranvand, Mohammadi, Poraliganji, Rezaeian, Mahid; Hossei, Ezatolahi, Hajsafi, Shojaei, Azmoun; Jahanbakhsh y Taremi.