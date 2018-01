Varias instituciones de tenis contactadas, como el All England Tennis Club, las federaciones alemana, estadounidense y australiana de tenis, e incluso el Tennis Hall of Fame, no están en posesión de estos trofeos.

“Por lo tanto, el señor Becker y los gestores de su quiebra lanzan un llamado conjunto al público para encontrar informaciones susceptibles de ayudar a localizar los trofeos del señor Becker: los de sus victorias en el Abierto de Australia (1991 y 1996) y Wimbledon (1985, 1986 y 1989)”, continuó el gabinete, que pide enviar cualquier información a la dirección: [email protected]

Lo extraño es que de los seis trofeos de Grand Slam que conquistó, Becker solo conservaría el de su título en el US Open en 1989. El alemán, que tiene actualmente 50 años, ganó un total de 49 títulos a lo largo de su carrera profesional.