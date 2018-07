El Internet y las redes sociales en su proceso de comunicación globalizado, constituyen una interacción continua entre la gente. Tiempo atrás tal proceso de comunicación cibernético no era posible, ahora, a través de Twitter, Facebook e Instagram,gente de todo el mundo y muchísimos atletas comparten momentos de sus vidas e interactúan con sus seguidores.

En algunos casos, el intercambio es negativo y últimamente se ha hecho reiterado generando una problemática que preocupa cada vez más, catalogado por los deportistas afectados como “el acoso cibernético o cyberbullying”.

El tenis, por ejemplo, ha sido uno de los deportes donde los jugadores reciben día a día comentarios negativos, insultos y hasta amenazas de muerte. Este hecho ha llamado la atención de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP ) y tomando medidas preventivas contrató los serivicios de Theseus, una compañía que se ocupa de evaluación y manejo de riesgos.

“Tenía mensajes que decían ’¿Cómo podés perder con alguien con peor ranking que vos? Deberías morir. Dejá el tenis’. Cosas así. Es increíble las cosas que se dicen y no creo que sea algo evitable”, comentó el canadiense Peter Polansky, 110° del ranking mundial, luego de su derrota en la primera ronda de Wimbledon.

If you hate me so much, why you still watching my every move? #hatersgonnahate pic.twitter.com/nn6EfZl5Qk

— Peter Polansky (@PPolansky) June 19, 2017