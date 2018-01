Los jugadores colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios fueron suspendidos temporalmente de Boca Juniors de Argentina tras verse implicados en un escándalo con dos mujeres.

Los futbolistas fueron acusados ante la justicia argentina por presuntas agresiones y amenazas, informó el diario El Colombiano. Debido a ello no viajaron con el equipo a Mar del Plata para el partido amistoso con el Aldosivi.

Juan Cerolini, abogado de las querellantes, declaró que hubo agresión física, verbal y hasta una amenaza con un cuchillo dentro de un ascensor y que fueron privadas de su libertad, reportó la cadena C5N.

Los hechos tuvieron lugar el sábado pasado en un apartamento en el barrio residencial de Puerto Madero de la capital argentina.

Por su parte, ambos jugadores negaron las acusaciones. Su abogado, Miguel Pierri, afirmó que se trata de una extorsión y negó que sus clientes estén involucrados en un “hecho de estas características”.

Pero la prensa argentina ha difundido grabaciones de uno de los implicados, pidiendo disculpas y ofreciendo dinero a una de las mujeres para resolver el problema. “Avísame si tu amiga contó algo para poder arreglar algo con ellos, porque la verdad es que se me está viniendo el mundo encima. Entonces para ver así arreglamos algo y que ninguno salga afectado”, dice uno de los futbolistas en la grabación.

“Yo les pedí disculpas al final, ayúdeme. Se me va a dañar a mí todo, a ellos. Hágame el favor. Hablemos con su amigo para que no siga divulgando. Hagamos lo que sea, pero ayúdeme. Y si es el caso, le damos algo de dinero, pero ayúdeme que se me viene todo el mundo encima”, agregó.

“Hubo una comisión del seleccionado colombiano reunida con los muchachos el día de ayer”, afirmó en otra entrevista el abogado de los jugadores colombianos. “Se imaginan que para Colombia esto ha generado la misma preocupación que para Boca Juniors”, señaló al canal argentino TyC Sports.

Ambos futbolistas serán “fundamentales” para el equipo nacional en el Mundial de Rusia, donde debutará el 19 de junio ante Japón, informa el diario colombiano Vanguardia Liberal. La prensa local teme que un escándalo de esta proporción pueda complicar la presencia de ambos jugadores en la cita, aunque de momento ninguna voz oficial cercana a la Federación Colombiana de Fútbol o al cuerpo técnico se ha referido al delicado asunto.