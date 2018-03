En las últimas horas ha salido a la luz por medio de Facebook una carta abierta dirigida al capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, escrita por Vicente Hübner el cual acaba de lanzar su primer libro llamado “Puntete”. En esta carta llena de sentimientos se hace un reconocimiento al trabajo del capitán en “La roja”, se le entrega apoyo y también se le pide no dejar la selección chilena.

Conmoción en las redes sociales a generado la carta abierta dirigida a Claudio Bravo que ha escrito Vicente Hübner, alias “Puntete”, en el fanpage de Facebook que lleva el mismo nombre. A raíz de la reciente marginación de la convocatoria para los partidos amistosos contra Suecia y Dinamarca del arquero y capitán de la selección chilena, “Puntete” ha realizado un escrito que ha hecho reflexionar y emocionar a los hinchas de la roja, en donde a través de cinco puntos destaca la importancia que ha tenido Bravo en todos estos años defendiendo el arco nacional, en las dos Copas América que ha levantado con Chile y en su rol como capitán. Van más de 300 mil personas que han leído la carta.

Además de destacar toda su trayectoria y agradecerle por todos estos años defendiendo a “La roja”, “Puntete” también le pide a Bravo perdón por las ácidas críticas de las cuales a sido blanco, por la falta de apoyo y por no defenderlo ante las despiadadas críticas. Finalmente “Puntete” haciendo alusión a todos los hinchas de la selección chilena le pide a Claudio Bravo de manera emotiva que no abandone la selección chilena y que después de los amistosos que jugará la selección vuelva a vestir la camiseta de la selección chilena y a ponerse la jineta de capitán.

CARTA A CLAUDIO BRAVO

Estimado Claudio,

Esperando que el cielo inglés te esté tratando bien, te escribimos esta carta para decirte un par de cosas. Perdona la patudez, pero esque cuando la pelota tiembla, el sentimiento aflora.

En primer lugar, queríamos darte las gracias. Gracias por los años vistiendo la roja; por los minutos silenciosos de entrenamiento anónimo; por la ejemplar carrera que has tenido; por inspirar cientos de sueños e historias; por amar tu profesión; por vivir refugiado entre lo palos, con los guantes de testigos; por bancarte las críticas; por ser capitán, motivar, dirigir; por los dos títulos que levantaste con Chile; y por ser referente de la década inmortal. Muchas gracias eternas, desde la galería y la cancha, por dar la vida representando al país.

En segundo lugar, pedirte perdón. Perdón por las críticas ácidas tras derrotas incómodas; por buscar culpables ante sucesos desafortunados; por ventilar la interna con matices hostiles; por no defenderte tanto; por no valorar lo suficiente las dos copas que brillan; por cuestionar tus decisiones, especular sobre tu futuro y dudar de tus capacidades. Perdones eternos por nuestras faltas de apoyo y aguante, pero somos hinchas, volátiles y pasionales, que caemos en la histeria que provoca la desilusión.

En tercer lugar, decirte que te apoyamos. Sin importar qué, cuándo, dónde, los hinchas estamos contigo, porque eres el arquero, eres el capitán y la jineta importa. Te apoyamos en todas, aunque esta vez nos cubre la confusión. Escuchamos tu entrevista radial, y las razones son válidas, sobretodo si las dices tú, emblema y lanza de nuestras alegrías. Pero es complejo el contexto. Sabemos que hablaste con Rueda, que hubo acuerdos de palabra, y que después la dirigencia pudrió todo. Pero ¿te sorprende? ¿Después de 15 años de carrera? Las organizaciones funcionan así, y sí, es terrible, pero hay que bancarse esas cosas. Y créenos, si fuera por nosotros, felices de aportar a que llegara el preparador que propones, pero si la organización no quiere, no hay mucho que hacer. Y sí, imagino que llevas años tragando pasto en Juan Pinto Durán, viendo cosas que, quizás, tal vez, no son lo mejor para Chile. Pero bueno, así es la vida decimos resignados, y sabemos que estás sobre esos problemas.

En cuarto lugar, mira la historia. Te toca vivir en esta época, liderando una camada de talento y deslumbre, pero hay muchos que protegieron los palos antes que tú. Los sueños de todos ellos, son tu realidad. Todos quisieron levantar una copa con Chile y tú los honraste, la levantaste con ellos. Piensa en Nelson, en Superman, en el Rambo, en el Cóndor, en Osben, en Escuti y en el Sapito. Todos ellos, algunos desde la cancha eterna, soñaron con lo que tú pudiste vivir. Y eso lo tienes que honrar, y sabemos que los has hecho con creces, pero tienes que seguir haciéndolo, porque la historia de la roja la escribe el presente, y el presente de la selección eres tú.

Y en quinto lugar, te queríamos pedir, desde el barrio, desde las canchas de tierra y desde nuestra historia, que pienses en nosotros. Piensa en esos que trabajan de sol a sol, sobreviviendo la vida a punta de espalda; piensa en aquellos que sufren su pega, pero que tienen que llegar con chauchas a la olla; sufre en aquellos que están privados de libertad, y que pierden sus familias por malas decisiones; en esos que están en los hospitales, esperando indolentes el último respiro; en las madres que entregan su alma por sus hijos, sacrificandolo todo por amor absoluto; en los hinchas de equipos de tercera, que sueñan con títulos y canchas de pasto; en los niños de escuelitas de fútbol, que tienen tu póster, se compran tus guantes; en los miles de migrantes que se pusieron la roja y que compartieron la esperanza como nuevos compatriotas; en los futbolistas frustrados, que colgaron los botines de forma prematura, pero que cuentan tus historias como si fueran de ellos; en todos los que vibramos con tu atajada al Kun, con tus penales a Portugal y tus andanzas europeas. Piensa en nosotros Claudio, así de patudos, porque lamentablemente, o no, tú eres la fuente de nuestra esperanza, así de simple. Acá en Chile no frecuentamos alegrías y cuando juega la selección hay emoción colectiva, ¿Sabes por qué? Porque es un paréntesis en vidas grises, es pintar de rojo nuestras frustraciones, confiar que durante noventa minutos todo va a estar bien. Gritar un gol es la única alegría que tienen miles, por eso el fútbol es tan importante en el mundo. Para que decir cuando atajas un penal, es sencillamente maravilloso.

Por eso Claudio, es que tienes que venir. Quizás pa esta no, disfruta el viaje con tu familia, pero tienes que estar con nosotros hasta que te aguante el cuerpo. Sí, es muy patudo decirlo, pero nace desde el sentimiento del hincha, ese que no conoce objetividad y que aflora con todo cuando la pelota tiembla.

Ojalá esta carta te llegue, si no, resonará en las redes, y en todos los corazones de aquellos que vemos en la selección, la ilusión eterna de que todo va a estar bien.

Saludos y nos vemos pronto

Los hinchas de Chile

#Puntete

