Una de las características del deporte federado en Chile es la multiplicidad de problemas que se suceden en las distintas disciplinas. Dirigentes, técnicos y competidores son protagonistas, año a año, de diferentes tipos de denuncias que hacen por momentos olvidar lo que pueda suceder en la cancha o en los gimnasios.

Este es el caso de Kathy Low Beattie, joven tenismesista magallánica, seleccionada nacional desde los 9 años, actual campeona iberoamericana hoy radicada en Francia, y que se encuentra en disputa con la Federación de Tenis de Mesa de Chile, motivo por el cual está suspendida para participar en competencias internacionales por 18 meses.

A través de redes sociales, Beattie denunció una serie de malos tratos por parte de miembros de la Federación y de su exclusión del equipo nacional que participaría en los Panamericanos de septiembre pasado.

En conversación telefónica desde Francia, la deportista explica a El Ciudadano que los hechos tienen su origen en el tratamiento de una lesión en junio pasado y del correspondiente reposo que se le extendió.

“Todo esto parte el año pasado, porque el técnico nacional -Marco Núñez- siempre ha tenido estas actitudes. Es algo habitual en él y nadie le gusta. Se comporta así sobre todo con las mujeres”, señala Low al iniciar la conversación. Explica que en mayo estaba lesionada y en junio era el mundial. “Lo jugué en ese estado. Yo les dije que necesitaba tener un descanso y poder tratarme la lesión. En el CAR (Centro de Alto Rendimiento) me dieron el certificado médico y paré tres semanas”, relata.

Tras esta licencia se inician los problemas. Al ser revisada por el equipo médico del Centro, se le recomendó extender el reposo, lo que se cruzaba con el campeonato selectivo con miras al Panamericano de Tenis de Mesa que se realizó en septiembre de 2017 en Costa Rica.

Amigos por favor compartan el video de manera pública para que se sepan las injusticias que ha sufrido mi hermana por parte de la federación de tenis de mesa y de los técnicos nacionales. Posted by Raúl A. Low Beattie on Friday, February 2, 2018

“Cuando llegan las bases del selectivo me doy cuenta que me dejaron fuera del Panamericano”, señala la deportista, quien agrega disconforme: “Me daban el alta el 1 de agosto y la competencia era a mediados de septiembre, por lo que tenía el tiempo suficiente para prepararme”.

Reclamos y sanciones

Tras la determinación de excluir a Kathy Low del equipo que participaría del Panamericano de Costa Rica, ésta decidió iniciar acciones de denuncias contra el actuar de la Federación. El primer paso fue ir al Instituto Nacional del Deporte, al Ministerio del Deporte e incluso a la cartera de la Mujer y Equidad de Género.

“Reclamé en el IND y aproveché de denunciar los maltratos realizados por el técnico nacional, que desde que tengo uso de razón ha sido así”, sostiene la tenismesista. Sin embargo, las denuncias realizadas en las entidades públicas no tuvieron respuesta, aunque sí consecuencias.

Esto porque, según relata la deportista, desde la Federación se enteraron de las denuncias y actuaron para frenarlas.

“La Federación se enteró de mis denuncias y me pasaron a la Comisión de Disciplina por ‘dejar mal puesto’ su nombre”, relata la joven, expresando que “junto con eso, me dejaron fuera de las siguientes competencias sin tener motivo”.

“Finalmente, me sancionaron por 18 meses. No puedo competir internacionalmente representando a Chile, solo me queda los campeonatos que juego en Francia”, sostiene resignada Kathy.

La FECHITEME en la mira

Todos los dardos de Low Beattie caen en el directorio y el técnico nacional, Marco Núñez. Al respecto, expresa a El Ciudadano que “él -Núñez- es muy amigo del presidente (de la Federación). Hacen lo que quieren; los maltratos vienen por parte del técnico y desde el directorio con la manipulación de las bases”.

“Es muy grosero. Él habla de sus relaciones frente a cualquiera, con los varones habla de sexo y nosotras estamos ahí”, acusa la tenismesista, agregando que “eso sin contar el maltrato sicológico, el hostigamiento y un montón de cosas”.

Al ser consultada por si ha tenido apoyo o solidaridad de sus compañeras, Kathy Low responde con decepción que éste no se ha dado. “Con el resto de mis compañeras pasa lo mismo, pero no sé qué decir de ellas; hace poco postearon una declaración a favor de la Federación, a pesar de que muchas veces en entrenamientos o viajes compartíamos la percepción de lo que pasaba”, relata.

Finalmente, la deportista sostiene que “las entiendo porque tienen miedo de quedar fuera, como ha sido mi caso. Están viendo su conveniencia”.

¿Qué dice la Federación?

A través de una declaración pública, la Fechiteme respondió a las denuncias de una de las principales exponentes del tenis de mesa nacional. En el comunicado descartan los dichos de Low por no contar con las pruebas necesarias.

“Informamos que la Srta. Katherine Low Beattie judicializó su proceso mediante un recurso de

protección interpuesto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 56.053-2017, recurso que fue rechazado en todas sus partes, en noviembre de 2017”, abre el comunicado de la Federación, el que continúa señalando que “en contra del fallo, la Srta. Low interpuso recurso de apelación para ante Excelentísima Corte Suprema, Rol 45.077, recurso que se encuentra pendiente”.

Reglón seguido, la misiva de la Federación sostiene que “si bien es efectivo que de ser comprobadas estas conductas pueden determinar una sanción por vía disciplinaria debe la denunciante aportar las pruebas en el curso de la investigación ante el Tribunal de Ética (sic)”. Y recalca: “Con todo, una denuncia mal formulada puede determinar una sanción a la denunciante, por realizar acusaciones injustificadas que afectan el honor del Entrenador Nacional y del Directorio, todo lo cual contrapone la labor de la Federación”.

Finalmente, el comunicado de la Federación Chilena de Tenis de Mesa destaca que “el Tribunal de Honor, igualmente desarrolló y llevó a cabo una investigación, citando y tomando declaración a distintas personas, incluyendo deportistas y entrenadores, concluyéndose finalmente que los hechos denunciados no se lograron acreditar”.