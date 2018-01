Fue parte de la transmisión de la Misa Por La Paz que Chilevisión, como la mayoría de los canales nacionales transmitió hoy en la mañana. Y allí, el sacerdote jesuita mostró su empatía con las víctimas de abuso de la iglesia y realizó una fuerte crítica al obispo de Osorno, Juan Barros, apuntado como uno de los encubridor de Fernando Karadima, castigado por cometer abusos sexuales contra menores cuando era párroco de El Bosque.

Barros fue mostrado varias veces por la transmisión oficial con otros representantes de regiones, los que estuvieron en primera fila junto al pontífice, todo esto después de que Francisco pidiera perdón por los abusos sexuales en la iglesia chilena.

Y justo cuando se mostraban los disturbios en el entorno del Parque O’higgins por locatarios y feligreses que ayudados por carabineros se enfrentaban a un grupo de manifestantes, Berríos aseguró que “(el Papa) tuvo que ser justo, ya que, tal como yo veo que es una provocación ciertos grupos, también es una provocación la presencia de Barros entre los obispos”.

Y agregó muy molesto que “yo creo que con todo lo que ha dicho el Papa, (Barros) debió haber tenido una cierta dignidad de no haber ido. Deja al papa en una situación difícil. Es violento para mucha gente que esté ahí. A mí me violenta porque contradice todo lo que dijo en Papa en La Moneda“.

Berríos explica que la presencia del obispo “agrede a mucha gente” ante sus nexos con el ex párroco de El Bosque y afirmó que “Karadima representa la iglesia del clasismo, de la prepotencia y de los abusos de poder y sexuales. El fue secretario y estuvo con él muchos años. Es falta de delicadeza no renuncie, que se presente junto al Papa… Al Papa y a los obispos los deja en una situación muy incómoda, a nosotros los curas nos deja en una situación que me molesta, me molesta tener que estar hablando de él“.

Inmediatamente, sus dichos se replicaron en redes sociales obteniendo el apoyo de mucha gente que concuerda con su dura crítica a la presencia de Barros en la eucaristía.