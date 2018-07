Una mujer de 78 años de edad llamada Mirópia Vorobiova tuvo la oportunidad de asistir al partido de fútbol por el tercer puesto en la Copa Mundial Rusia 2018, disputado este sábado entre Bélgica e Inglaterra, gracias al Comité Organizador del torneo.

El gesto caritativo de la FIFA se dio luego de una petición formal del alcalde de Sochi, Anatoli Pakhómov. El organismo le regaló una entrada a la mujer para el partido efectuado en el estadio de San Petersburgo.

Vorobiova habló a Sputnik acerca de su firme deseo por presenciar un partido y, de acuerdo con su relato, el día 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), hizo una cola de cuatro horas para adquirir un boleto. Sus intentos se vieron frustrados.

“Esperé hasta el 1 de mayo, cuando se abrieron las taquillas en el Parque Olímpico. No fui al desfile y esperé en la cola con el número 187 durante cuatro horas hasta la apertura de las taquillas, pero luego descubrí que no había entradas en Kaliningrado”, contó.

De escasos recursos, supo desde un principio que sus aspiraciones de poder ver un partido se reducían a otras ciudades, donde las entradas eran más costosas.

“Me dijeron que solo había entradas por 12.000 rublos (165 euros), pero ¿de dónde consigo el dinero? Solo tengo mi pensión. Me puse de pie, me volví y me fui”, dijo.

No obstante, Vorobiova logró conseguir entradas para el partido de la fase de grupos entre Croacia y Nigeria en Kaliningrado, pero por varias razones la mujer no pudo acudir a dicho encuentro, reseña el medio ruso.

Pese a la entrada que le otorgó FIFA, Vorobiova se retrasó mientras asistía al partido. De hecho, llegó durante la entrega de premios a la selección de Bélgica tras conquistar el tercer puesto del torneo.

“Me alegro de haber logrado ir al estadio, verlo, saber el marcador, las selecciones que jugaron, y ver la entrega de premios”, manifestó. Confesó que de haber sido un partido con los locales “hubiera sido peor”. Pero para ella, “lo más importante es que he estado allí, estoy feliz y muy agradecida“.