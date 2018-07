La gran final de la Copa Mundial de Fútbol la disputarán el próximo domingo 15 de julio las selecciones nacionales de Francia y Croacia. La terna de árbitros estará dirigida por el argentino Néstor Fabián Pitana, así lo anunció este jueves la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El árbitro internacional tendrá como apoyo a Hernán Maidana y a Juan Pablo Beltti, dos compatriotas de su país. Beltti participó en la Copa Mundial de Brasil 2014, entre otros torneos internacionales; mientras que Maidana tiene más experiencia mundialista, pues participó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. El trío argentino será acompañado por el holandés Bjorn Kuipers, quien será el cuarto árbitro.

El anuncio del máximo ente regulador del fútbol mundial no ha sido bien visto desde el lado europeo, pues vaticinan venganza. Recordemos que la selección de Francia acabó con las pocas esperanzas que tuvo Argentina en los Octavos de Final de este torneo.

Pitana fue el primer árbitro en este Mundial, dirigiendo el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí, celebrado en el estadio olímpico Luzhnikí, en Moscú. El encuentro acabó con un marcador de 5-0 a favor de los anfitriones.

Los cuatro partidos precedentes en los que ha estado Pitana como árbitro han concluido por goleadas a cero, salvo la victoria de Croacia sobre Dinamarca, por penales, en Nizhny Novgorod, por los Octavos de Final.

De acuerdo con Sport, el último argentino en arbitrar una final de Mundial había sido Horacio Elizondo, en el Mundial de Alemania 2006, disputada entre Francia e Italia.

Tras la designación FIFA, Pitana publicó en su cuenta Twitter que espera “estar a la altura” en esta Final.

He sido honrado con la tarea de dirigir la final! Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mi!

I am truly honored to have been chosen to be the referee of the Final! Good luck to both teams, I hope to be up to the task!

— Nestor Pitana (@NestorPitana) July 12, 2018