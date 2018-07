La final de Wimbledon, en su rama masculina, ya está definida. El surafricano Kevin Anderson y el serbio Novak Djokovic serán quienes peleen por el trofeo de los unos de los troneos más importantes de la Asociación de Tenis Profesional (ATP, por sus siglas en inglés).

Anderson, quien es una de las sorpresas del torneo tras dejar en cuartos de final al suizo Roger Federer (ocho veces campeón), superó en la semifinal a John Isner en cuatro sets.

La pizarra cerró 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, en un partido que duró seis horas y 35 minutos para disputar por segunda vez una final de un Grand Slam.

La primera vez que lo hizo fue en la pasada edición del Abierto de Estados Unidos (US Open) donde perdió ante el español Rafael Nadal, jugador que justamente cayó en la semifinal del abierto de Gran Bretaña ante Djokovic.

El serbio se impuso al ibérico este sábado con marcador 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 10-8 en un encuentro que duró cinco horas con 15 minutos. Este partido se disputaría el viernes en la noche pero fue suspendido.

Djokovic llevaba una ventaja de dos sets a uno pero el español ganó el cuarto set. El último y quinto set fue un espectáculo donde ambos jugadores mostraron toda su capacidad de juego. Sin embargo, el Serbio se quedó con la victoria que lo lleva por quinta vez la final del torneo.

