El exatleta jamaicano Usain Bolt ha anunciado que ha firmado un contrato con un club de fútbol mediante una publicación en su cuenta de Twitter este domingo.

“He firmado con el equipo de fútbol. Descubra cuál es este martes a las 8 GMT de la mañana”, advierte el laureado atleta en una grabación.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018