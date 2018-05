La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), avalada por el Ministerio del Poder Popular para Juventud y Deporte, el Comité Olímpico Venezolano (COV), rechaza de forma categórica la intención de Carmelo Cortez y su grupo, de entorpecer la participación de la selección de baloncesto de la República Bolivariana de Venezuela en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, a celebrarse en Bolivia, del 26 de mayo al 10 de junio.

De acuerdo con un comunicado que fue enviado y publicado por los medios de comunicación, desde la Junta Directiva de la FVB, conjuntamente con el COV, se asegura que la selección venezolana de baloncesto si va a participar en los Juegos ODESUR 2018, y que a pesar de las dificultades y la cercanía del evento, harán un esfuerzo mancomunado en pro del equipo y del baloncesto en el país.

En este sentido, aseguran estar afinando detalles para que los jugadores criollos tengan todas las comodidades y requerimientos de cara a este importante evento deportivo.

Advierten a Carmelo Cortez y todo el grupo colaborador de este boicot contra el baloncesto venezolano, que en las próximas horas presentarán un informe que harán llegar a FIBA, a los fines de que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y, al mismo tiempo, aclarar que no tolerarán más abuso de autoridad en el baloncesto nacional.

Destacan que dentro del proyecto de la nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto, prevalecen los valores de la inclusión y el respeto y que jamás pondrán ambiciones personalistas por encima del espíritu deportivo.

EN CONSIDERACIÓN

Si bien la noticia de que la selección de Venezuela no estaría participando en este evento fue publicada el pasado 23 de mayo de 2018, cuando Carmelo Cortez y su grupo, aparentemente secuestraron y hackearon la página web de la FVB, expresando en un comunicado la decisión de no asistir a Cochabamba, “debido a que MINDEPORTE no cumplió con su obligación y compromiso de facilitar una preparación adecuada para el equipo”, la información no ha sido desmontada.

Incluso, tanto en la página web oficial de la FVB y el usuario en la red social Twitter, puede ser consultado dicho comunicado.

#Comunicado | El baloncesto venezolano no asistirá a los Juegos Odesurhttps://t.co/rZUSjiy4dS — FVB 🇻🇪 🏀 (@FVBaloncesto) May 23, 2018

En este torneo Venezuela debería enfrentar, en la categoría masculino, a la selección de Perú, en el grupo A, en el Coliseo Evo Morales, el 03 de junio. Luego le tocaría con el quinteto de Colombia, el 05 de junio. De participar y clasificar, jugaría en la fase final, pautada para el día 06.

Al momento en que se redacta esta nota, el titular de la cartera para Juventud y Deporte, Pedro Infante, no se ha pronunciado al respecto. En sus publicaciones solo aúpa a las selecciones que representarán a Venezuela en estos juegos.

#FelizViernes ☀️ ¡Falta sólo 1 día! para que comience la fiesta deportiva en Cochabamba 🇧🇴nuestros guerreros y guerreras ya están listos para dejar el nombre de Venezuela 🇻🇪 por todo lo alto. ¡Apoyémoslos! 👏🏽❤️#SeisLíneasDeMaduro @NicolasMaduro pic.twitter.com/KmPPChxjRJ — Pedro Infante A. (@pinfantea) May 25, 2018

El profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, informó sobre la posición de la Delegación Venezuela en el caso de la participación del baloncesto en los Juegos Odesur y dijo: “el equipo está inscrito en la competencia”, el calendario está hecho” y aclaró que “quien inscribe y retira, selecciona, participa, (en estos casos) son los Comités Olímpicos de un país”.

Según explicó, que Venezuela no participe en este evento, tendrá 5 mil dólares de multa, además de una serie de sanciones administrativas que cumplir.

Por lo pronto, queda esperar que las autoridades de cada una de las instancias pertinentes que están involucradas aclaren la situación. Mientras, el pabellón tricolor ya fue izado en Cochabamba y los atletas criollos están a la espera del inicio de este evento deportivo.