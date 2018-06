Ya se sabía desde un primer momento. La número tres del Torneo de Francia, la española nacida en Venezuela, Gabiñe Muguruza consiguió este sábado su boleto para los octavos de final de la competencia.

La ibérica se impuso en dos set (6-0, 6-2) ante la australiana Samantha Stosur, en un partido en el que se vio cómoda, lo cual fue evidenciado en la cancha y en la pizarra. “He jugado muy bien, he sabido controlar el partido desde la primera bola”, expresó Muguruza al finalizar el encuentro.

La campeona del Roland Garros (2016) ofreció pocas opciones a la número 90 del rankin de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés).

“Juego de un modo agresivo y hay días en los que la bola va un centímetro dentro o un centímetro fuera, y eso forma parte de mi juego, pero hoy he salido sabiendo lo que tenía que hacer y me ha funcionado muy bien”, expresó sobre su accionar del día.

De esta manera Muguruza enlazó cuatros juegos consecutivos ganados. Su rival en la siguiente ronda será la ucraniana Lesia Tsurenko, número 39 del mundo, quien eliminó a la eslovaca Magdalena Rybarikova en dos sets (6-2, 6-4).

