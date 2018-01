Se sabe que Lewis Hamilton está siempre envuelto en polémicas. El campeón del mundo de Fórmula 1 no se arruga a la hora de ponerse delante de un micro, aunque el último lío le ha llegado por unas declaraciones de una presunta ex novia que no le dejan en muy buen lugar.

En una información que publica este domingo el diario sensacionalista ‘The Sun’ , Verónica Valle, una modelo de 26 años que salió tres meses con el inglés en 2015, acusa al piloto de Mercedes de ser un ‘Jekyll y Hyde’ que sufre problemas de ira.

Según Valle, Hamilton la llamó en más de una ocasión “Oompa Loompa gorda” y la recriminó por usar el inodoro incorrecto cuando estaba en su casa del sur de Francia. El tema de los lavabos parece ser recurrente en el caso de Lewis, ya que, siempre según la modelo, le montó un escándalo considerable al piloto de su jet privado cuando este decidió usar el baño del avión. “¡Iba a despedir al piloto! Él dijo: “Todo el mundo sabe que no deberían c… en mi avión. Estaba realmente cabreado” aseguró Verónica Valle.

Lewis conoció a Verónica seis meses después de separarse de su novia de ocho años, la cantante Nicole Scherzinger, de quien habla mal continuamente, según ella.

La supuesta aventura de Verónica y Lewis terminó después de tres meses, pero ella continuó viéndolo en Barbados cada agosto, hasta que decidió cambiar su número cuando se dio cuenta de que la estaba “usando para el sexo”.

Mientras, Verónica arrasa con seguidores y likes subiendo fotos a Instagram. Lewis no la valora tanto al parecer…