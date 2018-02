Gareth Bale no seguirá la próxima temporada. El Real Madrid, según adelanta el diario Marca, habría perdido la paciencia. El galés ha perdido todo el crédito del que dispuso a su llegada. Llegó como la estrella llamada a competir con Cristiano Ronaldo y a sustituirlo, pero el paso del tiempo ha jugado en su contra. Ahora, ya no hay marcha atrás. El jugador está a disgusto por jugar menos de lo deseado y desde la entidad no están contentos con su rendimiento. Zidane, a su vez, también perdió la fe en el atacante.

La constancia de todo esto se vislumbró en el último partido. Contra el Leganés (1-3), Zidane volvió a optar por dejarlo en el banco. En su lugar comparecieron dos jugadores que, en principio, contaban con menos opciones: Marco Asensio y Lucas Vázquez. Y ambos rindieron a muy buen nivel. El primero, porque tras un bache precedido de un gran inicio de temporada, está de vuelta. De nuevo, ha recuperado esa chispa que lo aúpa entre los jugadores llamados a marcar una época en el Madrid. Y el segundo, porque volvió a reclamar un sitio en el once con una actuación superlativa: gol, asistencia, pase previo al penal que convirtió Sergio Ramos y siete robos de balón.

Pero Real Madrid ya le puso precio a Bale. Cuesta lo mismo que Neymar. Es decir, 222 millones de euros. Gareth sigue teniendo un gran cartel: fue el fichaje más caro del Real Madrid y se le ha tratado como tal, pero lo cierto es que otros jugadores le han adelantado por la izquierda y por la derecha. El propio Neymar goza de un mejor estatus y es el que se perfila como el próximo Balón de Oro. Y a esta situación hay que sumarle otra circunstancia: desde el club blanco consideran que el galés le está cortando las alas a Marco Asensio. Por todas estas circunstancias, Gareth Bale tiene pie y medio fuera del Real Madrid.