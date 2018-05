Nadie lo esperaba. Pero el francés Zidenine Zidane tenía una decisión tomada desde antes de jugar la final de la Champions League, que lo consagró como el histórico DT que ganó el máximo trofeo de Europa por tres años seguidos. Quería irse y se lo guardó hasta ahora, en que goleó al madrilismo entero.

El técnico renunció y ya es historia en el banco del Real Madrid. El adiestrador llegó ayer a las oficinas de Florentino Pérez y hoy lo anunció a los medios en una rueda de prensa acompañado del timonel merengue. Zidane cerró su etapa en el equipo blanco y ahora piensa en descansar y evr el mundial.

Florentino Pérez explicó cómo se enteró de la noticia: “Zizou vino verme ayer para comunicarme una decisión inesperada que ha tomado en firme. En este momento le cedo la palabra y a mí me toca estar a su lado”.

El campeón del mundo con Francia en 1998 explicó su determinación. “Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos. Lo primero para mí, para la plantilla y para el club. Es un momento un poco raro. Pero había que hacer esto para todos”.

Y justifica su medida en que “lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho a este club, también al presidente que me ha dado la oportunidad de venir a jugar al Real Madrid y le estaré agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar para mí y para todos. Y por eso he tomado esa decisión”.

Florentino Pérez intervino a Zizou para expresar su sensación. “Después de conquistar esta Champions, esta decisión ha sido inesperada para mí. Hoy es un día triste para mí, para la afición, para los jugadores y para la gente del club. Le quise como nadie como jugador y como entrenador, pero cuando uno toma una decisión sólo podemos asumirla y respetarla. Me causó un gran impacto cuando conocí, me hubiera gustado convencerle. Pero quiero recordarle que esta casa es su familia para siempre. Uno no puede estar preparado para una noticia como ésta. Y ayer le recordé que cuando fui a verle a su casa le pregunté si estaba preparado para entrenar al Real Madrid. Me dijo rotundamente que sí. Y ha triunfado. Le quiero agradece su entrega, su pasión, su cariño y todo lo que ha hecho por el Madrid. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar. No tengo ninguna duda de que volverá”.

El técnico no oculta su sensación de necesitar una pausa aunque no descarta volver. “Puede ser un hasta luego, porque el Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar cerca de este club toda la vida. Pero la decisión, aunque para muchos no tenga sentido, para mi sí la tiene. Y es el momento de hacer un cambio, también para los jugadores. Es la decisión adecuada, creo. Lo que quiero es agradecer a la afición, porque no sólo como entrenador, también como jugador, siempre me han apoyado. Hemos vivido momentos complicados en la temporada cuando hay pitos, pero forma parte de este club, porque la afición es exigente, pero a veces los jugadores lo necesitan y de vez en cuando que la afición aprieta nos viene bien”.

¿Siente que su método no funciona? El galo lo descarta. “No estoy pensando en eso. Sólo digo que después de tres años es la decisión que he tomado. Me puedo equivocar o que haya gente que piense otra cosa. Pero si no veo claramente que vamos a seguir ganando… A lo largo de la temporada puede pasar de todo, pero si no lo veo tan claro como quiero, llega un momento en el que dices que es mejor cambiar y no seguir y hacer tonterías”.