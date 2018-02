Barcelona no se encuentra conforme con los fichajes de Coutinho y Dembélé y ahora pega la apuesta por Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid tiene hambre de títulos y, pese a que la pasa bien con el ‘Cholo’ Simeone y el resto de sus compañeros, desea una nueva experiencia que lo consolide como el crack mundial que es en la actualidad. Por eso, ‘Aleti’ acusó hace algunos meses a los culés de negociar con el entorno del jugador, cuando aún mantiene contrato con el club.

Según medios españoles, Barcelona tratará de fichar al atacante galo por los 100 millones de euros que vale su cláusula de rescisión. No obstante, para realizarlo, los catalanes deberán deshacerse de cinco jugadores del actual club para mantener una plantilla acorde a la masa salarial. No sorprende, por ende, que en la lista se encuentren Gerard Deulofeu, Rafinha, Denis Suárez, André Gomes y Lucas Digne, futbolistas que no se consolidaron en el club.

En Europa se comenta que más de un club tratará de llevarse a Griezmann, aunque el Barcelona puede que tenga muchas chances. La decisión puede ser polémica en cuanto a la afinidad de Antoine con el Atlético, aunque tratándose de objetivos, todo puede pasar.