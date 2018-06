¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen del talento prodigioso de algunos deportistas? Especialistas hablan del tema y tratan de explicar de dónde obtienen las habilidades con sus pies algunos futbolistas.

Cada cabeza es un mundo y el cerebro humano, más allá de los secretos que reserva su infinidad, es lo más complejo que puede existir. Pero cuando se trata de la práctica deportiva, específicamente del fútbol, los expertos señalan que, si bien las manos están “sobrerrepresentadas” en otros deportes, quienes juegan al balompié pudieran tener algo especial en su “torre de control”.

Jeffrey Holt, neurólogo y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, explica que en el cerebro hay pocas neuronas que controlan la actividad de los pies y por ello los futbolistas podrían “tener más neuronas que controlan los pies que una persona normal”.

Por su parte, Estanislao Bachrach, doctor en biología molecular con una maestría en coaching deportivo y alto rendimiento, expuso a la agencia BBC Mundo lo siguiente:

“Que los futbolistas practiquen el deporte desde muy chicos y entrenen siempre habla de la gran plasticidad, que ya todos sabemos, tiene el cerebro. Aunque no lo veo como algo increíblemente diferente o sorprendente, pues no me parece que los futbolistas sean brillantes por tener esto distinto”.

Así sucede con el caso de los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes pudieron estar bendecidos por los Dioses o quizás se trataría de una suerte genética o hereditaria.

Sobre este punto, Holt destaca que “el cerebro tiende a ser más plástico y más propenso a aprender habilidades en una etapa temprana. Pero esto no significa que no podemos aprender como adultos, aunque tal vez no seamos tan rápidos al obtener resultados exitosos”.

“Estoy seguro de que hay algo de genética y algunas características hereditarias con las que cuentan (Messi y Ronaldo) y eso probablemente les dé una ventaja en el comienzo“, opina Jeffrey Holt.

“Su experiencia y su extenso entrenamiento colaboraron en la modificación del cerebro para convertirlos en jugadores de fútbol mucho más habilidosos”, agrega.

Además, el análisis de Holt está respaldado con un estudio realizado por un grupo de científicos italianos en el año 2009, a través del cual se asegura que el entrenamiento extensivo del pie causó en los futbolistas una reorganización en la corteza sensoriomotora.

Otro estudio similar, pero desarrollado en 2005, monitoizó la actividad eléctrica en el cerebro de jugadores de fútbol y la comparó con quienes no practican el deporte. “Los resultados indicaron que hubo cambios plásticos en la corteza cerebral de los jugadores, con respuestas eléctricas mayores y rápidas, asociadas con las tareas de las extremidades inferiores, mientras que no hubo diferencia entre los dos grupos al realizar las tareas de las extremidades superiores”, reseña la BBC.

Cerebros privilegiados

Ya de Messi y su talento en el campo con el balón se ha hablado bastante. Científicamente se ha demostrado que las habilidades de jugadores expertos activan muchísimas zonas del cerebro, generando una actividad más intensa del sistema motor que en los menos experimentados al momento de tomar una decisión, anticiparse a los hechos y desarrollar el juego.

Daniel Bishop, otro de los investigadores, señaló que “este mayor nivel de actividad neuronal (que se presenta en jugadores como Messi), es algo que puede desarrollarse mediante la formación y el entrenamiento”, cita un trabajo publicado en el portal VIX.

También, Ken Bray analizó matemáticamente horas de videos de Messi jugando al fútbol y determinó que “en jugadores como Messi se desarrollan un montón de principios matemáticos y geométricos de comprensión intuitiva que gobiernan su juego”.