Roman Abramovich tiene un serio problema en Chelsea. Dos de sus estrellas, Eden Hazard y Thibaut Courtois, han rechazado sistemáticamente las ofertas de renovación del Chelsea porque los dos tienen claro dónde quieren jugar al finalizar sus contratos en junio de 2019. El centrocampista ya había rechazado la renovación esperando un movimiento de Florentino Pérez. Hazard sabe que Neymar tiene muy complicado salir de París y se posiciona para convertirse en el nuevo galáctico blanco.

Este pasado viernes, Thierry Hazard, padre del futbolista, confirmaba esta información en el diario belga ‘Le Soir’: “Eden ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien”. Aunque el padre del futbolista también quiso puntualizar que “en este momento en el que le hablo, no hay ningún contrato. Eden es solo una de las partes”. El contrato de su hijo con Chelsea finaliza en la temporada 2018/19.

Hazard hijo, que considera a Lionel Messi el mejor jugador del mundo y al Barcelona el mejor equipo “en los últimos 10 o 15 años”, ha repetido en numerosas ocasiones que admira a Zinedine Zidane y que “sería un sueño jugar para él”. El problema de Hazard es que Florentino Pérez tiene como primer objetivo el fichaje del brasileño Neymar, posibilidad que el jeque del PSG, Al-Khelaifi, ha negado categóricamente: “Es imposible que eso ocurra”. En caso de que no se produzca, el jugador belga es una posibilidad que el entrenador francés respaldaría. Zizou ya recomendó su fichaje cuando jugaba en el Lille, antes de fichar por el Chelsea.

Otro caso similar es Courtois, que también ha renunciado, de momento, a renovar. El portero belga quiere vivir en Madrid, donde residen sus hijos, algo de lo que puede sacar partido el club merengue. Florentino Pérez lo tiene en su agenda y ahora que va a cerrar el traspaso de Kepa, pagando los 20 millones de cláusula en enero, no tiene prisa por reforzar la portería y puede esperar a que Courtois finalice su contrato con el Chelsea en 2019.

El hombre elegido por el presidente del Real Madrid era David de Gea, pero el portero del Manchester United le dijo que no después de varias negociaciones que no concluyeron con el fichaje por minutos. Ahora ha sido el guardameta internacional español el que ha dado el ‘no’ por respuesta a Florentino. De Gea se quedará en Old Trafford, donde se siente valorado deportiva, personal y económicamente. Esto ha provocado el acercamiento del Real Madrid con Kepa, que llegará al cuadro blanco en unas horas, después de que los blancos paguen su cláusula de salida en enero.

La diferencia con Hazard es que en este caso Florentino sí tiene en un lugar destacado de su agenda a Courtois, mientras el mediapunta es solo una alternativa si Neymar no logra salir de París. Además, con Kepa en la portería no hay prisa para cerrar la llegada en junio de 2019, lo que le permitirá un fichaje a coste cero. En el caso de Hazard el Real Madrid acudirá este próximo verano al mercado para reforzar la plantilla blanca con la llegada de un futbolista galáctico y eso pasa por hacer un desembolso importante de dinero.