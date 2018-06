Por allí dicen que “hijo de gato caza ratón”, y al parecer esto es cierto. Cristiano Ronaldo Jr., hijo del crack portugués y delantero del Real Madrid ya se perfila como una de las promesas más grandes del fútbol mundial.

¿De donde se saca tal afirmación? Pues nada más y nada menos que de un video publicado en la cuenta oficial en la red social Facebook de la Federación Portuguesa de Fútbol, en el que se ve a este niño cobrando de manera magistral un tiro penal.

Las imágenes publicadas por varios medios de comunicación del mundo, corresponden a la noche del jueves, horas antes de que la selección Lusa enfrentara a su similar de Argelia en un partido amistoso de cara a lo que será el Mundial de Rusia 2018.

En el clip se observa a Cristiano Ronaldo realizando unos toques de balón junto a su hijo durante el calentamiento de este amistoso.

En un momento el joven futbolista (C.R. Jr.), decide ejecutar un tiro desde el punto penal en el que la manda a guardar en una de las esquinas, inalcanzable para algún arquero.

El video se convirtió en una explosión en las redes sociales. En pocas horas de haberse publicado ya había llegado a cuatro millones de reproducciones.

