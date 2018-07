Pocas horas antes de que las selecciones de Colombia e Inglaterra se enfrenten en el Mundial Rusia 2018, el rotativo británico The Sun ha provocado polémica e indignación en las redes sociales al divulgar la portada de su edición de este martes. Allí la frase “Como los 3 Leones se enfrentan a una nación que le dio al mundo a Shakira, un gran café y, eh… otras cosas, nosotros decimos ¡Vamos Kane!” llega acompañada por el retrato del goleador inglés, Harry Kane.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB — The Sun (@TheSun) July 2, 2018

La polémica surgió debido a que muchos usuarios, así como medios de comunicación, se dieron cuenta de que el juego de palabras ‘Go Kane‘ suena similar a la palabra ‘cocaína’ en inglés.

Por esta razón, han llegado a la conclusión de que el diario británico por “otras cosas” hizo alusión a esta droga. El rotativo ha sido acusado de especular con los estereotipos y el racismo.

Además, algunos usuarios han hecho hincapié en los dobles estándares del equipo editorial de The Sun. “Sun on Sunday v Sun on Tuesday: la vergüenza de la cocaína contra ¡vamos Kane!”

Sun on Sunday v Sun on Tuesday: cocaine shame v go kane! pic.twitter.com/eYhEHJ01SJ — Tom Bryant (@TomBry) July 2, 2018

“Espero que Colombia los machaque”, escribió el internauta Nemanja en referencia a la citada portada.

Meu nojo por essa capa aumenta justamente por relacionar o Harry Kane com esse trocadilho escroto. Que a Colômbia tenha um mínimo de decência e atropele a Inglaterra https://t.co/GumPy2Bah0 — Gustavo Café (@GustavoCafe) July 3, 2018

Otra usuaria también expresó su indignación a través de Twitter: “Me duele mucho que hablen así de mi país porque somos mucho más que eso, tenemos gran biodiversidad y gran exportación de café, el mejor, y ellos no ven más allá de las drogas. ¡Por favor, fue hace muchos años! La época de Escobar ya acabó”.

Por su parte, algunos medios de comunicación colombianos han expresado su desacuerdo con la política editorial de The Sun, que se manifestó a través de la controvertida portada. Así el sitio Publimetro acusó a The Sun de sensacionalismo con el fin de “poner más picante al encuentro”, ya que las expectativas del equipo inglés “van más allá de Colombia y se ven en semifinales del Mundial”.