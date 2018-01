Jorge Valdivia fue el protagonista de este jueves en las redes sociales tras mostrar su enojo con una fanática a la salida de un cine en Santiago. “El Mago” se descargó en duros términos a través de su cuenta de Twitter, luego de protagonizar un confuso incidente con una mujer el pasado día miércoles.

La versión del jugador dice que la mujer se fotografió con él, pero luego empujó a su esposa, quien iba con los hijos de la pareja, y comenzó a insultarla. Una vez que publicó la historia, los cibernautas comenzaron a criticarlo por los duros términos en que se refirió a la mujer. Los tweets de Valdivia fueron:

la misma vieja reculia se pone a grabarnos. Gente d mierda no tiene vida propia ‘me pregunto.q buscaba esta vieja d mierda. Vieja d mierda. No se habrá dado cuenta q ando con mis hijos de 8 y 10 años q no tienen porque escuchar los insultos .

— Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 11 de enero de 2018