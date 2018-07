El jovén futbolista Alejandro Marqués, del Barcelona FC español, goza de gran proyección en Europa y, al parecer, esto ha sido el argumento por el cual rechazó una propuesta de jugar para la Vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela.

El seleccionador nacional Vinotinto, Rafael Dudamel, quiso integrarlo al equipo que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, a disputarse en Barranquilla, Colombia, entre el 19 de julio y el 4 de agosto. El joven respondió: No.

Este particular rechazo fue confirmado por la Federación Venezolana de Fútbol. jEl órgano reconoce el valor de este delantero caraqueño que milita en el club español Barcelona “B”. Asímismo, reconoce ls esfuerzos realizados por el estratega Dudamel para “captarlo para la selección Vinotinto Sub-20 que se alista para intentar mantener el alto crédito venezolano, tras obtener en 2017 el subcampeonato mundial en Corea del Sur”.

De acuerdo con un comunicado de la FVF, recientemente Dudamel sostuvo un encuentro “productivo y cordial” con el gerente deportivo del Barcelona B, el exjugador José Mari Bakero, para exponer su deseo de hacerse con el criollo. No obstante, surgió una negativa por parte del señor José Marqués, representante del prospecto venezolano.

Pese a que el deportista nació en el año 2000, “como padre y responsable del menor Alejandro Marqués, cumplo con informarles que he decidido rechazar la convocatoria que esta Federación le presentara el 28 de junio a mi hijo, para asistir a un entrenamiento en el CNAR de Margarita y, posteriormente, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

Si bien Alejandro Marqués militó en equipos como el Real Esppor, antes de partir a España y ser fichado por el RCD Espanyol, el padre justifica que existen algunas limitaciones relacionadas con la actual situación del país. De hecho, afirmó que “Alejandro sólo asistirá a entrenamientos y torneos que se celebren fuera de Venezuela”.

“1. En los actuales momentos y hasta que ocurra un cambio radical en la situación del país, Alejandro sólo asistirá a entrenamientos y torneos que se celebren fuera de Venezuela, por lo que a mediano plazo no se aceptarán convocatorias que impliquen pernoctar o hacer escala en territorio venezolano.

2. Garantizamos la presencia de Alejandro en los dos torneos que para la FVF entendemos son los más importantes en el mediano plazo y que fueron ya presentados por el Seleccionador al FC Barcelona: ‘Sudamericano Sub 20’ (en Ene. 19) y ‘Mundial Sub 20’ (en May. 19). Apartando dichos 2 torneos que contarán con la máxima prioridad, tendrán prioridad, por encima de cualquier otra convocatoria, los compromisos contractuales adquiridos por Alejandro con el Club, así como las distintas oportunidades que se presenten para su desarrollo dentro del mismo”.