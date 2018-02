Funcionarios de los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang 2018 pidieron que los aficionados surcoreanos tranquilicen su comportamiento, después de que la patinadora canadiense Kim Boutin fuera acosada en las redes sociales por miles de hinchas tras la descalificación de la heroína local Choi Min Jeong en una prueba de patín de velocidad (shorttrack).

En el óvalo de Gangneung, Choi -siete veces campeona mundial y con apenas 19 años- había finalizado segunda en los 500 metros detrás de la italiana Arianna Fontana, pero fue descalificada por los jueces por interferir a una rival. De esa manera, la holandesa Yara van Kerkhof se quedó con la medalla de plata y Boutin ascendió hasta el tercer lugar del podio.

No obstante, los aficionados coreanos cuestionaron la decisión, ya que las imágenes televisivas mostraron el momento en que la canadiense empujó en una curva a Choi, sin que ellarecibiera ninguna sanción.

Por ése motivo, los fanáticos locales inundaron la cuenta de Instagram de Boutin con más de diez mil mensajes agresivos -algunos incluso amenazándola de muerte-, lo que la obligó a hacerla privada.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, dijo que el organismo no puede controlar las redes sociales y que el asunto quedó, en gran parte, bajo competencia del Comité Olímpico Canadiense, pero también pidió moderación.

“Pedimos a todos que respeten a los atletas y apoyen el espíritu olímpico. No he visto los comentarios, pero lamentablemente tenemos estos problemas que no aprobamos. Vamos a limitarnos a apoyar a los atletas”, indicó Adams a los periodistas.