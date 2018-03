Un contrato multimillonario (todavía le quedan más de 100 millones por las próximas cuatro temporadas), estatus de estrella absoluta en la NBA, actual rey del Este, idolatrado por miles de aficionados… Sobre el papel éste sería el cóctel perfecto con el que rozar la felicidad. Sin embargo, nunca todo es tan perfecto como se pinta.

DeMar DeRozan, que aglutina todos esos factores en su persona, sorprendió a todo el mundo durante el All Star con un mensaje en redes sociales. “Esta depresión saca lo mejor de mí”, afirmaba el Mejor Jugador del Este en el mes de enero. Un mensaje tan desgarrador como conmovedor.

En una entrevista con The Toronto Star, DeRozan, de 28 años, discutió sus ataques con depresión, diciendo que a menudo pueden ser abrumadores.

“Es una de esas cosas que no importa cuán indestructibles parezcamos que somos, todos somos humanos al final del día”, dijo DeRozan a The Star. “Todos tenemos sentimientos … todo eso. A veces … saca lo mejor de ti, donde todo lo que hay en el mundo encima de ti”.

DeRozan, en su novena temporada en la NBA desde que fue elegido en el noveno turno general por Toronto en el draft de 2009, ha ayudado a colocar a los Raptors en la cima de la Conferencia Este con el tercer mejor récord de la NBA con 41-17, detrás de los Houston Rockets en 46-13 y Golden State Warriors en 46-14.

Fue seleccionado al Juego de Estrellas por tercera temporada consecutiva al seguir una temporada de carrera con otro esfuerzo estelar, promediando apenas tres puntos menos que la mejor marca de su carrera de 27.3 mientras que ya hizo cuatro triples más con 68 que su máximo anterior de 2013-14.

“Siempre tengo varias noches”, dijo DeRozan. “Siempre he sido así desde que era joven, pero creo que de ahí viene mi comportamiento.

“Soy tan callado, si no me conoces. Me mantendré distante en cierto sentido, en mi propio espacio personal, para poder hacer frente a lo que sea que tengas que enfrentar”.

La directora ejecutiva de NBPA, Michele Roberts, en una entrevista reciente con SB Nation, dijo que el sindicato había negociado un pacto en el acuerdo de negociación colectiva más reciente para que la liga dedicara recursos a un programa de bienestar mental después de que el problema de salud mental de los jugadores dado poca confesión por demasiado tiempo.

“Hemos sido ingenuos -estoy siendo amable cuando digo ingenuos-al pensar que no teníamos que abordar y asegurarnos de prestar la misma atención al bienestar mental de nuestros jugadores, como lo hacemos con sus físicos”, dijo Roberts al sitio web, y agregó que estaban cerca de contratar a un director para el programa y que anteriormente esperaban tener el programa en marcha para el receso del Juego de las Estrellas a principios de este mes.

“Estamos trabajando en eso”, dijo Roberts. “Pero es una pena que no se haya prestado atención a esto hace mucho, mucho tiempo”.

Por su parte, DeRozan dijo que sus experiencias han ayudado a dar forma a cómo trata a las personas, en todos los ámbitos de la vida.

“Esto es algo real”, dijo. “Todos somos humanos a fin de cuentas. Es por eso que veo a todas las personas que encuentro de la misma manera. No me importa quién seas. Puedes ser la persona más pequeña de la calle o podrías ser la persona más grande en el mundo, voy a tratar a todos de la misma manera, con respeto.

“Mi madre siempre me dijo: Nunca te burles de nadie porque nunca sabes por lo que está pasando esa persona. Desde que era un niño, nunca lo hice. Nunca lo hice. No me importa qué forma, forma, etnia, nada. Trato a todos por igual. Nunca se sabe”.

DeRozan agregó que ha recibido una cantidad alentadora de apoyo a raíz de su tuit.

“No es nada contra lo que estoy en contra o avergonzado”, dijo DeRozan. “Ahora, a mi edad, entiendo cuántas personas pasan por eso. Incluso si es alguien que puede verlo es como, ‘está pasando por eso y sigue teniendo éxito y haciendo esto’. Estoy bien con eso”.